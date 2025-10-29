Un mínimo de 400 a 600 euros por lápida tras el saqueo del cementerio de Torrero: "No saben lo que han hecho"

El negocio ha sido una ruina. No se han embolsado ni 4.000 euros, han dormido una noche en los calabozos, tienen "mucho miedo" de represalias... y por delante les espera una cita en los juzgados. Es el estrepitoso fracaso que todavía están digiriendo los tres vecinos del barrio Oliver que han saqueado el cementerio de Torrero. Les imputan tres delitos, pero su mayor preocupación es lo mucho que se van a tener que rascar el bolsillo. Y los marmolistas ya van poniendo cifras. Arreglar una lápida puede costar entre 400 y 500 euros y esculpir y colocar una nueva, sencilla sin imágenes eso sí, puede costar 600 euros. A partir de ese precio, claro, lo que cada uno quiera desembolsar porque, "cuanto más trabajo lleve la lápida, más precio tiene". Así que la factura de las más de 500 losas puede rondar varios cientos de miles de euros...

Es una de las estimaciones que maneja Ricardo Arnas, uno de los propietarios de la empresa de mármoles que lleva su apellido (Mármoles Arnas) en Albalate del Arzobispo. Desde allí sirven las lápidas a varias funerarias de la capital aragonesa, que en las próximas semanas comenzarán a realizar encargos para reparar o sustituir las losas dañadas en el camposanto zaragozano. "Está todo en 'stand-by', sí que estamos notando algún encargo más de la cuenta, pero tampoco es nada excesivo. Parece que se van a esperar a después de Todos los Santos", cuenta en declaraciones a este diario Arnas, quien traslada la opinión que comparten sus compañeros del sector al mantener "mucha comunicación" entre ellos.

"Lo más económico"

Por el momento sí que están percibiendo que los afectados se van inclinando por "lo más económico". Es decir, la adquisición de lápidas sencillas (600 euros) en lugar de restaurar otras losas de mayor calidad por 400 o 500 euros. "Mucha gente está optando por quitar la lápida y poner otra nueva, pero en poner de poner una tan buena, poner una más sencilla. Es más gasto económico, pero a la gente se la ha metido el miedo de que le quiten otra vez el acero o el bronce", cuenta este marmolista de Albalate del Arzobispo, donde regenta el negocio junto a su padre Ramiro y su hermana Laura.

El Periódico de Aragón

Los afectados también están optando por tallas que no se puedan arrancar, "es decir, lo esculpimos en la misma piedra, una lápida lisa y lisa con una grabación de la cruz" según cuenta Arnas. De esta forma se pueden ahorrar el precio de los jarrones (entre 30 y 40 euros la pieza) o los cristos y las vírgenes ("hasta" 200 euros). "Es lo más sencillo para que no te roben porque la gente se está preguntando: '¿Y si entran otra vez y me lo quitan?'", expone este marmolista.

"Un arma de doble filo"

Pero este mayor volumen de trabajo que se avecina en el sector, muy atareado estos días por los encargos del Día de Todos los Santos, es "un arma de doble filo". Aparte de que "cada vez hay más incineraciones" y de que "se está perdiendo llevar al difunto al cementerio", el saqueo en Torrero es un aviso a navegantes. Es decir, que mucha gente ha quedado advertida de lo que puede pasar si colocan objetos de valor en las lápidas de sus seres queridos. "Va a influir al 100%, no a nivel de los pueblos, pero sí a nivel de Zaragoza", augura Arnas.

"No saben lo que han hecho porque este es un trabajo muy artesanal y por eso se manejan estos precios. Es un pedazo de piedra y hay que transformarlo", prosigue sobre el alcance de los daños. Y el ejemplo que pone es muy representativo: "seguro" que solo una de las lápidas vandalizadas cuesta lo mismo que los 3.586 euros de beneficio que obtuvieron estos ladrones en una chatarrería. Todo esto a nivel de números porque a nivel sentimental el daño todavía es mayor. "Robar en el cementerio es muy miserable", sentencia.