Dos condenados por una pelea en un bar de Torrero: amenazas con cuchillos y puñetazos

Dos hombres armados con cuchillos sembraron el pánico en un bar de la avenida América, en Torrero. Afortunadamente no llegaron a emplear estas armas en la bronca discusión que mantuvieron en el bar Ali la mañana del 18 de agosto de 2024. Pero este rifirrafe no solo quedó en un enfrentamiento verbal, ya que J. N. H. M. y J. S. A. G. agredieron a dos clientes del establecimiento, a una víctima le propinaron un puñetazo en la ceja y, a la otra, un golpe en la oreja. Ambos han reconocido los hechos este jueves ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza y han aceptado el pago de dos multas por un importe total de 1.620 euros por dos delitos de lesiones.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre la Fiscalía y la defensa ejercida por los abogados Carlos Castillo y Soraya Laborda, una conformidad que también recoge el pago de una indemnización de 280 y 300 euros en favor de las dos víctimas. Inicialmente se enfrentaban a un año de cárcel, pero la petición inicial de condena se ha rebajado en la vista de conformidad que se ha celebrado este jueves. Y de la multa, J. N. H. M. abonará 720 euros y J. S. A. G. abonará 900 euros.

El bar Ali

Los hechos tuvieron lugar el 18 de agosto de 2024 sobre las 12.30 horas. Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos acusados tuvieron un desencuentro con otro cliente del bar Ali. Entonces comenzaron a amenazar de muerte al resto de los clientes mientras se habían armado ya con cuchillos. Y a las puertas del establecimiento se consumó la agresión: a una de las víctimas le propinaron un puñetazo en la ceja y, a la segunda víctima, le propinarón un fuerte golpe en la oreja izquierda.

Así lo han reconocido los dos acusados tras dar el visto bueno al acuerdo que han alcanzado sus abogados defensores. Y la sentencia, que se ha dictado in voce, ya es firma al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.