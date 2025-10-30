La Fiscalía acusa de prevaricación al expresidente del Campo de Cariñena y pide su inhabilitación

José Luis Ansón Gómez, otro polémico presidente que ha tenido la comarca Campo de Cariñena como el actual Lucio Cucalón, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo lunes 3 de noviembre. En esta ocasión, la Fiscalía le acusa de un delito de prevaricación por suspender provisionalmente de funciones al secretario comarcal sin que tuviera competencias para tomar esta decisión, la cual adoptó por decreto el 1 de octubre de 2021. Por estos hechos se enfrenta a una pena de hasta diez años de inhabilitación especial para desempeñar cualquier empleo o cargo público, una acusación por la que deberá responder ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Así consta en el escrito de acusación que ha formulado el ministerio fiscal, un documento en el que se recoge el requerimiento que la Delegación del Gobierno en Aragón remitió a Ansón para que anulara este mismo decreto "en el plazo más breve posible" y "en todo caso antes del transcurso de diez días desde que se reciba el acuerdo". De este forma entiende la Fiscalía que la decisión de Ansón presentaba una "falta de legalidad" al carecer la Comarca de comperencias, es decir, que no podía suspender de funciones al secretario.

"De forma arbitraria"

"A sabiendas de su ilicitud, actuando de forma arbitraria e injustificada", sostiene el ministerio público sobre las posteriores maniobras de Ansón, entonces presidente comarcal y alcalde de Tosos por el PSOE, aunque en las últimas elecciones concurrió bajo las siglas del PP. En su escrito de acusación, la Fiscalía enumera los hechos que se sucedieron los días siguientes como una segunda suspensión y la retirada del ordenador de su despacho.

Hace casi un año, precisamente, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza confirmó una condena contra José Luis Ansón por coaccionar a un consejero para que no participara en una moción de censura y, de este modo, no saliera adelante. En primer término firmó la sentencia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca, una condena que recoge el pago de una multa de 900 euros.