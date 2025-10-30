Multa de 1.350 euros por propinar un "fuerte cabezazo" a un policía en Zaragoza: "Os voy a reventar con mis puños"

La llamada puso en alerta máxima a la Policía: un vecino de la calle Mayor-Miralbueno estaba amenazando a su pareja y a su suegra con un cuchillo de 23 centímetros de hoja. A su llegada vieron cómo Ó. D. H. G. (España, 1975) se había autoinfligido varios cortes en el pecho con el mismo arma. Le detuvieron de inmediato aquella tarde del 3 de junio de 2024 y se mantuvo tranquilo hasta que llegó el momento de llevarle al vehículo policial. Entonces le propinó un "fuerte cabezazo" a uno de los agentes y le dañó las gafas, unos hechos por los que este jueves se ha sentado en el banquillo de los acusados. Y ha reconocido los hechos ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza y ha aceptado el pago de 1.350 euros por un delito de resistencia y otro de lesiones.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Marco Antonio Navarro en representación del sindicato Jupol y la defensa ejercida por María Jesús Monreal. Se trata de un acuerdo que han alcanzado las tres partes personadas en el procedimiento después de que el juez les haya citado hoy a las 10.00 horas para una eventual conformidad que sí ha sido posible. De la multa total, 1.200 euros se corresponden al delito de resistencia y los 150 euros restantes a un delito leve de lesiones. Y la indemnización asciende a 160 euros.

Motivos económicos

Según ha reconocido Ó. D. H. G., la discusión con su pareja se inició por motivos económicos. Entonces se dirigió a la cocina, se armó con un cuchillo y se asestó varios cortes en el pecho y en el abdomen. Luego le lanzó el cuchillo a su pareja y le golpeó en la pierna derecha. Por estos hechos la mujer confesó que sentía "mucho miedo" de que cumpliera con sus amenazas. Tanto es así que el sistema Viogén encuadró a la mujer en un nivel de riesgo alto.

Por todo ello fue detenido este individuo al que la constan ocho condenas, varias de ellas por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque también suma una por un delito de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad. En esta ocasión ha sido condenado por un delito de resistencia y otro de lesiones después de que agrediera a uno de los agentes que le detuvo.