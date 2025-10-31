Un coche atropella a una niña de 8 años que llevaba su madre en un carrito al colegio en Huesca

Una conductora ha atropellado la mañana de este viernes a una niña de 8 años que trasladaba su madre en un carrito al colegio Pío XII de Huesca, cuando cruzaba la calle Gibraltar de la capital altoaragonesa por un paso de cebra para llegar al centro educativo.

Según ha informado a EFE el Ayuntamiento de Huesca, tras el accidente, registrado sobre las 09.00 horas, la conductora del vehículo ha bajado del vehículo y ha cogido a la niña para trasladarla de forma inmediata al servicio de urgencias del Hospital San Jorge de la ciudad.

Los agentes de policía local desplazados al lugar instantes después del atropello han atendido a la madre, que se encontraba muy alterada y bajo los efectos de un ataque de ansiedad, y la han trasladado al mismo centro hospitalario, donde se ha reencontrado con su hija, de cuyo estado no han informado las fuentes referidas.

Segundo accidente

A la misma hora, de forma simultánea, una mujer que se desplazaba con su hijo menor de edad en dirección al colegio ha chocado por causas no determinadas contra una farola en el paseo del Magistrado Cecilio Serena, que ha quedado semicaída por el impacto.

La conductora y su hijo han sido trasladados por las asistencias sanitarias al Hospital San Jorge de Huesca con heridas que en principio no presentaban gravedad, mientras los bomberos procedían a cortar la farola afectada ante el riesgo de que se desplomara sobre la calzada.