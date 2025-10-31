Dos heridos graves y uno leve en un choque frontal a la entrada de Nogueruelas (Teruel)
Los bomberos han tenido que excarcelar a los dos ocupantes de uno de los vehículos accidentados
El conductor y el copiloto de un coche han resultado heridos graves este viernes en un choque frontal contra otro turismo, cuyo conductor también ha resultado herido leve, a la entrada del municipio de Nogueruelas, en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre.
El accidente se ha producido a las 12.30 horas, en el punto kilométrico 5,050 de la A-1701. Los Bomberos de la DPT han tenido que excarcelar a los dos heridos, que han sido trasladados en helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza --el más grave-- y en ambulancia al Hospital Obispo Polanco de Teruel --el otro herido--, han informado desde la Diputación Provincial de Teruel (DPT).
Los dos heridos graves son dos hombres de 73 y 64 años, vecinos de Nogueruelas, mientras que el herido leve es un varón de 62 años, vecino de Rubielos de Mora.
Han colaborado también en la atención al siniestro Guardia Civil, Protección Civil, sanitarios del 061 y el helicóptero medicalizado del Gobierno de Aragón.
