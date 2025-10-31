Los vándalos ya saquearon el cementerio de Torrero en agosto

Sobre el histórico saqueo del cementerio de Torrero siempre se ha acotado a septiembre y octubre los meses en los que se cometieron los robos. En este tiempo, de hecho, se han llegado a contabilizar más de 500 lápidas vandalizadas. Pero podrían ser unas cuantas más... Y es que el camposanto zaragozano ya fue profanado a lo largo del mes de agosto según ha podido constatar este diario. La Policía, de hecho, maneja denuncias que se interpusieron en el periodo estival. En una de ellas, por ejemplo, se reseña la sustracción de una Virgen del Pilar y de dos jarrones en una de las lápidas de la parte antigua del complejo.

Es un hecho, este mismo robo, que incluso se comunicó al consistorio zaragozano en sus oficinas del Seminario, varias semanas antes de que se produjera un aumento exponencial de estas violentas acciones en el cementerio. Especialmente "desde mediados de septiembre" según indicaron los investigadores adscritos al Grupo de Robos en el atestado que remitieron al Juzgado de Guardia con los tres vándalos detenidos. En este documento se hablaba de la "gran alarma social" que se había generado por la cercana festividad de Todos los Santos que se celebra este sábado.

Ya en el atestado se calculaba que podría haber "más de 500 lápidas violentadas", una cifra que podría certificarse con las denuncias que se interpusieron en verano. Y el modus operandi era el mismo: golpeaban con violencia las lápidas para despojarlas de cristos, vírgenes o estatuas. Esta semana, precisamente, la Policía ha hecho un llamamiento para que los afectados aporten fotos de sus nichos y las facturas de los marmolistas.

En las comisarías de distrito, en Actur, Arrabal, Centro, Delicias y San José, se han puesto a disposición de los afectados unas plantillas para facilitar la interposición de las denuncias, que serán remitidas al Grupo de Robos para "iniciar el proceso de entrega" de los efectos recuperados en una nave del polígono Centrovía. Una vez que la Policía tenga toda esta documentación en sus manos, se irá citando a los afectados por orden, "empezando por aquellas que puedan aportar fotografías o acreditar la preexistencia de los objetos sustraídos" según apuntaron desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.