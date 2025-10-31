Operación 'Invictus': Así ha sido el operativo para desmantelar seis macroplantaciones de marihuana en Huesca y enviar a la cárcel a cuatro hombres

Cuatro hombres han entrado en prisión, acusados de delitos de cultivo, tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y atentado a agentes de la autoridad, después de que la Guardia Civil haya desmantelado seis macroplantaciones de marihuana en las comarcas oscenses de Sobrarbe y Ribagorza.

Los detenidos, para los que el juzgado de instrucción de Boltaña ha comunicado prisión comunicada y sin fianza, son cuatro varones entre los 27 y los 42 años y de nacionalidad albanesa, ha informado la Benemérita.

La operación, denominada 'Invictus', la han desarrollado efectivos de la Tercera Compañía de la Guardia Civil de Graus, Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca y Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Octava Zona de Guardia Civil de Aragón.

La Tercera Compañía de la Guardia Civil de Graus puso en marcha la operación, encaminada a la detección y desarticulación de grupos criminales organizados dedicados al cultivo y tráfico de marihuana en estas dos comarcas altoaragonesas, el pasado mes de marzo.

En el desarrollo de la operación, mantenida durante ocho meses, han conseguido localizar tres macroplantaciones de cannabis sativa, una en la comarca de Ribagorza, y otras dos en el Sobrarbe.

El 'modus operandi'

Asimismo, han determinado el 'modus operandi' del grupo, que operaba en estas comarcas, donde materializaba el ciclo completo de siembra, cultivo, cortado, secado, distribución y tráfico ilícito de drogas.

La primera fase de la intervención, se ejecutó el pasado día 22 de septiembre, desmantelándose dos plantaciones inactivas del término municipal de Secastilla.

La segunda fase se ejecutó durante la jornada del pasado día 2 de octubre, y permitió desmantelar dos macroplantaciones del término municipal de La Fueva, que albergaban un total de 3.355 plantas de cannabis sativa, así como dos secaderos de grandes dimensiones y una amplia infraestructura de riego y manufacturación relacionada con la actividad delictiva, así como detener a estas cuatro personas.

Por último, en la tercera fase, llevada a cabo el pasado 22 de octubre, desmantelándose dos macroplantaciones en el término municipal de Fanlo, que albergaban un total de 2.419 plantas de cannabis sativa, así como dos secaderos de grandes dimensiones y una amplia infraestructura de riego y manufacturación relacionada con la actividad delictiva.

Como resultado de toda la intervención, los agentes han desmantelado un total de seis macroplantaciones en tres zonas distintas, que albergaban 5.775 plantas de cannabis sativa, 6 secaderos, siete balsas de agua, cinco zonas de vida y decomisado un vehículo.