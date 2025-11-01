Cinco jóvenes se refugian en clase tras empotrar un coche robado en Zaragoza

Cinco jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, acabaron y empezaron ayer su gira delictiva a bordo de un vehículo robado en el mismo emplazamiento, en un centro sociolaboral de la calle Rebolería. Desde allí arrancaron con un Kia Carens que a los pocos metros empotraron contra tres coches estacionados entre las calles Albero Burillo y Blanco Cordero, en Tenerías. Tras el siniestro se dieron a la fuga y se refugiaron en este mismo centro sociolaboral, donde la Policía detuvo a un joven de 18 años y a cuatro menores cuyas edades oscilan entre los 16 y los 17 años. Y, ante la evidencia, no dudaron en confesar los hechos según ha podido saber este diario.

Tanto es así que no solo confesaron el robo de este vehículo y los daños ocasionados a otros tres turismos, sino que también reconocieron que al volante se habían situado dos menores. Así lo hicieron saber a los agentes que se trasladaron hasta el centro sociolaboral para entrevistarse con la orientadora, quien les aseguró que los cinco jóvenes a los que buscaban estaban allí, que eran alumnos de este centro. Por eso fue a buscarles a clase y les sacó del aula para ponerles a disposición de la Policía.

No respetan los semáforos

Apenas unos minutos antes, sobre las 10.00 horas de este 31 de octubre, varios testigos le habían contado a los agentes lo que había sucedido. De esta forma les explicaron que ese vehículo, ese Kia Carens, había emprendedido la marcha sin respetar los semáforos de este barrio zaragozano situado entre La Magdalena y Las Fuentes. Al final chocaron contra tres vehículos estacionados en las inmediaciones, llevándose la peor parte este mismo turismo.

De él se apearon rápidamente los cinco detenidos, tres de ellos de nacionalidad española, un cuarto natural de Gambia y un quinto de origen magrebí. Y creyeron que la mejor forma de acabar este periplo delictivo era volver al sitio en el que habían comenzado, el centro sociolaboral de la calle Rebolería. Su tranquilidad fue efímera. A los pocos minutos salieron engrilletados por la puerta.