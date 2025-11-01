Un conductor graba un adelantamiento temerario con niebla y línea continua en una carretera de Aragón

La tecnología ha permitido que los coches puedan emplear cámaras con los que tener grabados posibles incidentes y accidentes para depurar responsabilidades.

Pero también sirven para que cada vez haya más denuncias públicas en las redes sociales de comportamientos que no son adecuados en la carretera.

En Aragón ha habido ya varios casos, como por ejemplo un cruce de carriles temerario de un camión en la Ronda Norte o un casi golpe en Miralbueno en una rotonda.

Ahora llega una nueva denuncia pública. Un coche está grabando circulando por una carretera nacional a la altura de Caspe y se observa claramente cómo va por una carretera de un carril por sentido de circulación, con línea continua y, para más inri, con niebla, lo que le convierte en un atenuante de peligrosidad.

La cámara, instalada en el salpicadero del coche adelantado, graba cómo un utilitario blanco le adelanta en un tramo prohibido, con la niebla y poco antes de una curva, por la que por cierto está circulando por el carril contrario un vehículo, por lo que se podría haber dado una situación fatal.

Las respuestas a la publicación han sido mayoritariamente de denuncia: "La gente no sabe esperarse", "poco aprecio por la vida propia y ajena", "en la carretera no podemos hacer cada uno lo que queramos, hay vidas en juego" o "la gente está completamente mal de la cabeza" fueron algunos de los comentarios.