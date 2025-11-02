Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declarado un aparatoso incendio en una empresa de La Puebla de Alfindén

Afecta a la empresa Forrajes Pascual Sanz y ha obligado a movilizar medios de los Bomberos de Zaragoza y de la DPZ

Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Zaragoza.

El Periódico de Aragón

Tres dotaciones del cuerpo de Bomberos de Zaragoza trabajan este domingo en el incendio registrado en la empresa Forrajes Pascual Sanz, en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), según ha informado el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

El dispositivo desplazado dispone de bombas pesadas, tres nodrizas y un subjefe de intervención, además del refuerzo de última hora de un autobrazo y la Unidad de Drones.

Ante la aparatosidad de las llamas y el tiempo que va a llevar controlar y extinguir el incendio, los Bomberos dividen su labor en dos tareas. Por un lado, salvaguardar las naves existentes y por otro, controlar los acopios de alfalfa y paja.

El operativo de extinción tiene previsto contar con el refuerzo inminente de los equipos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

