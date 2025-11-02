Dos detenidos por agredir con un hacha y un cuchillo a un joven en Huesca

La Policía Local de Huesca ha detenido esta madrugada a dos personas tras una agresión con arma blanca ocurrida en la calle padre Huesca, en una actuación que permitió localizar y detener a los sospechosos pocos minutos después de los hechos.

Los agentes fueron alertados a las 06.11 horas por la sala 092, que recibió aviso de que un joven había resultado herido tras una agresión en las inmediaciones de un local de ocio del centro de la ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía Local encontraron un numeroso grupo de personas y recabaron información de varios testigos que señalaron la posible huida de los agresores hacia un edificio próximo.

Tras asegurar la zona y solicitar apoyo de la Policía Nacional, las patrullas accedieron al inmueble tras ser autorizado el acceso por los titulares, y realizaron un registro preventivo para garantizar la seguridad de los vecinos. Durante la intervención, los agentes localizaron en el trastero del domicilio de uno de los implicados a dos personas que coincidían con la descripción facilitada por los testigos, procediendo a su detención.

Asimismo, se recuperaron los objetos utilizados en la agresión, un hacha de unos 30 centímetros de mango y 12 de hoja, y un cuchillo de cocina. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital San Jorge, donde fue dada de alta a las pocas horas.