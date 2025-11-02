La Guardia Civil rescata a una senderista con una fractura de peroné tras sufrir una caída en Torla-Ordesa

Los especialistas en rescates de alta montaña de la Guardia Civil han rescatado a una senderista que había sufrido una caía al mismo nivel y había sufrido una fractura de peroné cuando se encontraba en la zona de las Gradas de Soaso del Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido, en el término municipal de Torla-Ordesa, en la provincia de Huesca.

El accidente se produjo el pasado jueves 30 de octubre y de él se dio aviso a las 15.00 horas, lo que activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

Tras localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde fue transferida a una ambulancia para ser llevada al Hospital de la localidad de Barbastro. Se trata de una mujer de 49 años y vecina de Premiá de Mar (Barcelona).

Es uno de los cuatro rescates en alta montaña que ha llevado a cabo la Guardia Civil en el Pirineo aragonés hasta este domingo 2 de noviembre, en un balance que denota ya la caída de la actividad con el avance del otoño.

En el resto de intervenciones, el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca auxiliaron a una montañera de 28 años de nacionalidad francesa que se había quedado enriscada por la falta de material adecuado en el Glaciar del Aneto del Parque Natural Posets-Maladetas, en Benasque (Huesca).

Además, un montañero de 25 años vecino de Pamplona y su perro, también fueron rescatados el viernes 31 tras quedarse enriscados en la subida al Pico Pondiellos, en Baños de Panticosa (Huesca). El GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca los trasladaron en la aeronave hasta la localidad de Baños de Panticosa donde se encontraba su vehículo particular.

Por último, el sábado 1 de noviembre el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 acudieron al aviso de dos escaladores, uno de los cuales presentaba una fractura de muñeca tras sufrir una caída vertical en la Escuela de escalada Talló de Aulet, en Sopeira (Huesca).

Tras localizar a los escaladores, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la localidad de Campo, donde el lesionado fue transferido a una ambulancia para ser llevado al Hospital de la localidad de Barbastro (Huesca). Se trata de un varón de 52 años y una mujer de 38 años y nacionalidad francesa.