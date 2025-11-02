Tres ladrones con máscaras de Halloween atracan un bazar chino en Zaragoza
Los asaltantes se llevaron la caja registradora tras amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones a dos empleados de este comercio de Vadorrey
Muchos niños se disfrazaron este viernes para pedir caramelos en ese recorrido que realizan casa por casa para cargarse de caramelos y de golosinas. Ya por la noche, con los más pequeños derrotados por el cansancio, se dio el relevo a muchos jóvenes y no tan jóvenes que llenaron los pubs de Zaragoza con disfraces de lo más ingenioso para celebrar Halloween. Pero hubo tres individuos que aprovecharon estos atuendos para hacer un truco o trato que está reñido con la legalidad: utilizaron máscaras de terror para ocultar sus rostros y atracar un bazar chino en Vadorrey. Y se llevaron la caja registradora tras amenazar con un cuchillo a los propietarios del negocio.
Fue sobre las 23.00 horas de este 31 de octubre. Los asaltantes se armaron con un cuchillo de grandes dimensiones e irrumpieron en este establecimiento situado en la calle Carmelo Betore Bergua, próximo al parque de Oriente. Entonces amenazaron a los dueños del bazar, un matrimonio chino, para que les entregaran el dinero que guardaban en la caja registradora, es decir, toda la recaudación de la jornada laboral. Lo que no esperaban estos ladrones era la resistencia que iban a ofrecer sus víctimas, por lo que pasaron a la acción. Y entonces comenzó un forcejeo en el que uno de los dueños del bazar recibió varios golpes.
Con el botín, con toda la caja registradora, huyeron estos tres individuos a bordo de bicicletas y patinetes que habían abandonado en la calle. Solo unos minutos más tarde llegó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana tras la llamada que las víctimas efectuaron a la sala de emergencias del 091. A los agentes les relataron lo que había sucedido en el interior de su negocio, les informaron que denunciarían los hechos y les facilitaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con las que está dotado el establecimiento.
Varias cámaras
Sobre el mostrador, de hecho, este matrimonio chino cuenta con un monitor en el que se pueden observar las instantáneas de hasta seis cámaras repartidas por el comercio. Con esas imágenes se puede constatar cómo los atracadores perpetraron el golpe: armados con un cuchillo y ocultando sus rostros con máscaras de terror, las mismas que el Mini Market La Jota vende en sus estanterías.
La Policía invetiga los hechos para dar con el paradero de los tres ladrones, a quienes se les imputaría un delito de robo con violencia. Y, en términos jurídicos, la condena se podría agravar por el uso de las máscaras como agravante de disfraz.
