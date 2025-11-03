¿Cómo fue el asesinato de la calle Lastanosa de Zaragoza?

Un jurado ha comenzado a juzgar este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza a Tomás Jesús I. L. por la muerte a navajazos de "un viejo amigo", José Luis Egea, en su domicilio de la calle Lastanosa, en La Delicias. Es un crimen que se remonta a la noche del 3 de marzo de 2024 aunque el cadáver de la víctima, con más de 100 heridas, no se descubriera hasta la mañana de la Cincomarzada. Tanto es así que una vecina describió el fuerte olor que salía del piso, "como que ya llevaba varios días ahí" según manifestó en declaraciones a este diario.

Hubo dos llamadas que precedieron la llegada de la Policía. Primero, el acusado llamó a su hija para solicitarle que fuera a buscarlo a esa vivienda tras permanecer en paradero desconocido durante las últimas 48 horas, una ausencia que la hija incluso llegó a denunciar en dependencias policiales. Y, cuando se personó allí, decidió comunicar a la Policía que su padre presentaba una herida en la cabeza y que en el interior de la vivienda se había encontrado con un cadáver.

En el interior de la vivienda, el Grupo de Homicidios encontró 300 gramos de cocaína y unos 360.000 euros en efectivo, por lo que se baraja que el móvil del crimen fuera el robo de estos bienes. Pero el acusado, en la declaración que ha prestado en la primera sesión del juicio, ha negado esta tesis y ha apuntado que se debió a "una violenta discusión".

Por estos hechos, la acusación particular a cargo del penalista zaragozano José Luis Melguizo solicita una pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato en concurso medial con un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Es una petición de condena que el ministerio fiscal rebaja hasta los 20 años de cárcel mientras que el abogado defensor, el letrado Eduardo Cremades, pide la absolución al entender que Tomás Jesús I. L. actuó en legítima defensa.