Condenado un exmilitar por agredir sexualmente a una menor en Zaragoza

Un pago de 18.000 euros le ha servido a José Manuel Lasmarías López (España, 1975) para rebajar hasta los tres años y seis meses de cárcel el castigo por agredir sexualmente a una menor de edad en Zaragoza. Así lo ha resuelto la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza al estimar que dicho importe supone un "esfuerzo notable" para reparar el daño ocasionado a la víctima además de resaltar la carta de perdón que este exmilitar remitió al Juzgado hace unos meses. En ella mostró su arrepentimiento por unos hechos que confesó sin paliativos, que embaucó a la joven a través de Instagram, que compartieron vídeos masturbándose y que mantuvieron relaciones sexuales, aun cuando un juez ya le había prohibido acercarse a ella.

Y es que José Manuel Lasmarías fue detenido en dos ocasiones por estos hechos. La primera vez fue el 18 de junio de 2024, cuando una investigación policial contra la pornografía infantil sacó a la luz varios archivos pedófilos de la víctima en uno de sus móviles. La Policía averiguó que el acusado conoció a la joven por medio de Instagram, donde le hizo creer que existía "una relación de enamoramiento" según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía que dio por bueno. "Le fue convenciendo para tener un acercamiento físico dándole indicaciones sobre las posturas y gestos sexuales (...), llegándose a intercambiar fotografías de sus partes íntimas o vídeos de sus propias masturbaciones", recoge este documento.

La segunda detención

Por la gravedad del asunto, Lasmarías ingresó en prisión, pero el 25 de junio de 2024 quedó en libertad. Entonces volvió a las andadas a pesar de que sobre él pesaba una orden de alejamiento. En esta ocasión entabló conversación con la víctima a través de Tik Tok, por lo que ambos retomaron la relación y volvieron a mantener relaciones sexuales, "con penetración vaginal mediante el uso de preservativo y que incluían prácticas con juguetes sexuales". Volvió a ser detenido el 21 de agosto y desde entonces permanece en prisión.

Fueron unos hechos que reconoció el acusado en el juicio celebrado el pasado 14 de octubre, una vista en la que la fiscal rebajó su petición de condena hasta los dos años y seis meses de cárcel. En el caso del defensor, el abogado Javier Osés, fijó la condena en dos años de cárcel al defender que se debía aplicar la atenuante de confesión y la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Y el abogado de la acusación particular, el letrado Óscar Espinosa, interesó la imposición de diez años de prisión por un delito continuado de agresión sexual.

Sí que coincidieron todos ellos en la autoría de otro delito, el de quebrantamiento de medida cautelar, por el que el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Ballestín le ha impuesto una multa de 540 euros a razón de tres euros al día. La sentencia también recoge diez años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de 200 metros durante 13 años y 6 meses y la inhabilitación para ejercer cualquier actividad que conlleve un contacto regular con menores por el mismo periodo de tiempo. "Estoy arrepentido, es algo que no debería haber pasado (...) He sido 30 años militar, no he tenido ningún lío y no me quiero volver a meter en otro", dijo el acusado.