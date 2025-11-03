Golpe a una organización criminal que estafó 300.000 euros usando justificantes bancarios falsos en compras al por mayor

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas e investigado a otras 6 acusadas de pertenecer a una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Aragón, presentando posteriormente justificantes bancarios falsificados.

El instituto armado ha informado que la investigación comenzó en torno a una persona residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite.

Desde esa persona y dentro de una operación denominada "Vencal", la Guardia Civil ha esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas.

Los agentes recibieron información relacionada con otra estafa en la compraventa de aceites al por mayor, cuyo presunto autor también residía en el mismo barrio de Bilbao.

En ambas estafas se había utilizado el mismo justificante bancario como comprobante de pago falso. Posteriormente, los agentes descubrieron que había más estafa similares en distintos puntos de la península.

Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor, para comprar con carácter urgente, distintos tipos de mercancía de alto valor y usaban estafas con tarjetas de prepago a nombre de terceras personas.

Tras recoger el género, antes de que los vendedores pudieran comprobar el ingreso del pago, cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores para que no les pudieran reclamar ese pago de la compra.

Para recoger los productos, en la mayoría de las ocasiones planificaban itinerarios por distintas provincias y realizar estafas consecutivas. Utilizaban vehículos de alquiler o contrataban un servicio de transportistas y así, recogían la mercancía y trasladaban el género hasta Bilbao.

También estafaron presuntamente a algunos transportistas. Los contrataban por una cuantía en torno a 500-600 euros, pero solo les adelantaban una pequeña señal y no percibían la cantidad total acordada tras la entrega de la mercancía.

Otros, eran supuestamente pagados mediante transferencia bancaria, enviándoles el mismo tipo de justificante bancario modificado que a los vendedores.

Las detenciones e investigaciones se han realizado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava.

Entre los productos adquiridos la organización, destacan productos perecederos como son aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso y conserveros (espárragos y banderillas).

También han adquirido patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia, con la colaboración de otras unidades de diferentes Comandancias de la Guardia Civil.