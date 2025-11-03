Prisión para los detenidos por agredir con un hacha y un cuchillo a un joven en un bar de copas de Huesca

La titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Huesca ha ordenado el ingreso en prisión de las dos hombres que fueron detenidos la madrugada de este domingo como presuntos responsables de agredir a un joven con un hacha y un cuchillo a un joven en un bar de copas situado en la zona del Tubo de la capital altoaragonesa.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los detenidos, en una breve declaración, habrían explicado a la magistrada que los ruidos generados habitualmente durante los fines de semana en la zona y su intención de asustar a los responsables estaría en el origen de su actuación.

La voz de alerta fue dada sobre las pasadas 06,10 horas de la madrugada a través de una llamada telefónica hecha a la sala de emergencias del 092 para informar que un joven había sido herido con armas blancas durante el transcurso de una agresión en un local de copas situado en la calle Padre Huesca.

A su llegada al establecimiento, los agentes encontraron un numeroso grupo de personas, que les informaron de que después de la agresión, los sospechosos habían emprendido la huida a un edificio cercano.

Tras asegurar la zona y solicitar apoyo de la Policía Nacional, las patrullas accedieron al inmueble con el permiso de algunos de sus propietarios para realizar un registro preventivo con la finalidad de garantizar la seguridad de los vecinos.

Durante la intervención, los policías localizaron en el trastero del domicilio de uno de los sospechosos a dos personas que coincidían con la descripción facilitada por los testigos, por lo que procedieron a su detención, así como la incautación de un hacha de unos 30 centímetros de mango y 12 de hoja, y de un cuchillo de cocina.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital San Jorge, donde fue dada de alta a las pocas horas de su ingreso.