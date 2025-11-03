Un jurado juzga al acusado de asesinar a un vecino de la calle Lastanosa

Un vuelco de droga... o una discusión entre dos antiguos amigos que se fue de las manos. Son las dos hipótesis que la acusación y la defensa confrontan en el asesinato de la calle Lastanosa, un crimen perpetrado el 3 de marzo de 2024 que comienza a juzgarse este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde un jurado popular deberá esclarecer si Tomás Jesús I. L. accedió al domicilio de José Luis Egea para robarle cocaína y un buen fajo de billetes. Y es que, en esta vivienda, en el 5ºA de la calle Lastanosa (23), el Grupo de Homicidios encontró unos 360.000 euros en efectivo y alrededor de 300 gramos de cocaína.

Por estos hechos, la acusación particular a cargo del penalista zaragozano José Luis Melguizo solicita una pena de 25 años de cárcel por un delito de asesinato en concurso medial con un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Es una petición de condena que el ministerio fiscal rebaja hasta los 20 años de cárcel mientras que el abogado defensor, el letrado Eduardo Cremades, pide la absolución al entender que Tomás Jesús I. L. actuó en legítima defensa. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza.

Cuatro sesiones

A todas estas cuestiones deberá dar respuesta el jurado, que comenzará a constituirse a las 09.30 horas. Para esta primera sesión, que dará inicio cuando se haya conformado el tribunal, está prevista la declaración del acusado y el interrogatorio a cuatro policías nacionales. El martes se practicará el resto de la prueba testifical, el miércoles declararán los forenses que practicaron la autopsia y para el jueves restarán los trámites de las conclusiones, los informes y el turno de la última palabra en favor de Jomás Jesús I. L. Será el lunes día 10 de noviembre cuando el magistrado presidente entregue el objeto del veredicto al jurado, que se encerrará a deliberar sobre el grado de culpabilidad del encausado, quien años atrás había trabajado en un bar que regentaba el finado.

A los miembros del jurado se les informará de que la víctima presentaba más de 100 heridas infligidas por una navaja. Y, aunque su cadáver se descubrió la mañana del 5 de marzo, fue la tarde del día 3 cuando Tomás Jesús I. L. le dio muerte. ¿Por qué? El abogado de la víctima defiende la tesis del robo, que el acusado sabía dónde guardaba la droga y el dinero. Pero el defensor entiende que Tomás Jesús I. L. solo se desplazó a la calle Lastanosa para advertirle de que dejara de llamar a su hija y a su expareja para retomar la relación que años atrás había unido a ambos.