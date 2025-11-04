Aragón guarda silencio en memoria de Eugenia, la última víctima aragonesa de la violencia machista

Las reacciones de duelo y condolencias empiezan a llegar por parte de la clase política aragonesa tras el último asesinato machista perpretado en Aragón. El Gobierno de Aragón ha convocado un minuto de silencio este mediodía, en memoria de Eugenia, la vecina de 49 años asesinada con un arma blanca por su pareja, en el domicilio que compartían en la calle Privilegio de la Unión, en el zaragozano barrio de San José.

El Ejecutivo aragonés ha convocado un minuto de silencio en su memoria a las puertas del edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés. El presidente autonómico, Jorge Azcón, que se encuentra de viaje institucional en Estados Unidos visitando varias empresas de centros de datos, ha trasladado a través de la red social X su "más absoluta condena y repulsa ante el asesinato machista ocurrido en el barrio de San José de Zaragoza. Mi pésame y todo mi cariño para la familia de la víctima".

La líder del PSOE Aragón y ministra de Educación, Pilar Alegría, también ha trasladado sus condolencias a través de sus redes sociales. "Otra mujer asesinada, esta vez en Zaragoza. 49 años. Otra vida y otra familia rota. No podemos acostumbrarnos. No podemos mirar a otro lado", ha compartido.

La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha expresado su dolor y repulsa por el asesinato, una "lacra que desgraciadamente no cesa". El Ayuntamiento de Zaragoza debe esperar a la comunicación oficial del asesinato por parte de Delegación del Gobierno. Mañana a las 12.00 horas habrá una declaración institucional expresando la "más absoluta repulsa" a este asesinato y guardarán un minuto de silencio en el ayuntamiento.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha mostrado a través de sus redes sociales "consternada por el asesinato de nuestra vecina, Eugenia Mercedes". "Un nuevo crimen machista frente al que quiero expresar mi rotunda condena y mi cariño a los familiares y amigos de la víctima. Mañana decretamos día de luto oficial y convocamos a todos los zaragozanos a un minuto de silencio, a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, para mostrar nuestra repulsa a la violencia machista", ha expresado.

Declaración institucional del Ayuntamiento de Zaragoza

Además, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza se ha realizado una declaración institucional en la que el consistorio manifiesta "nuestra condena y rechazo ante el asesinato de una mujer por violencia de género ocurrido en nuestra ciudad este martes 4 de noviembre y mostramos nuestro apoyo y solidaridad a la familia de la víctima".

"Nos reafirmamos, una vez más, en que la violencia machista atenta gravemente a las mujeres, a su integridad física y moral y contra su dignidad, y constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos", continúa la declaración.

"Esta violencia se produce por igual en todos los colectivos de mujeres, edades, niveles culturales, esferas sociales, nacionalidades, culturas y es, a través de ella, como se produce el mayor control social y la manifestación más brutal de las desigualdades entre mujeres y hombres", añade.

Y confirman que, "en señal de duelo y apoyo a los familiares y amistades de la víctima", el Ayuntamiento de Zaragoza guardará este miércoles "un día de luto y convoca a toda la ciudadanía a una concentración y un minuto de silencio en condena por el asesinato y en contra de la violencia machista a las puertas del consistorio, que tendrá lugar este miércoles 5 de noviembre a las 12.00 horas".

Además, se colocará una pancarta en el balcón principal del Ayuntamiento con el lema ‘Zaragoza contra las violencias machistas’ y las banderas ondearán a media asta en señal de duelo. Desde el Servicio de Igualdad y Mujer, se contactará con la familia para conocer sus necesidades y se establecerá la coordinación con otros servicios, instituciones o entidades que hayan podido tener contactos con la víctima o con la familia.