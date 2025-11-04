Herido grave un joven tras un accidente de tráfico en Huesca
Tiene 29 años y ha sido trasladado el helicóptero al hospital Miguel Servet de Zaragoza
Un joven de 29 años y vecino de Lérida ha resultado herido de gravedad este martes tras un accidente de tráfico en el punto kilométrico 5,000 de la A-2220 (Valcarca – A-1234), sentido descendente y en el término municipal de Binaced (Huesca). El aviso en la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón se ha recibido a 16,15 horas.
El accidente ha sido una colisión fronto-lateral de un camión a un turismo. Como resultado del mismo, el conductor del turismo ha resultado herido grave tras haber sido arrastrado "unos 200 metros por la carretera tras incorporarase supuestamente desde un camino", según han señalado desde la Diputación Provincial de Huesca.
El conductor del turismo ha sido excarcelado con vida "en una maniobra muy compleja", según la DPH, y ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado del servicio de urgencia 112 al hospital Miguel Servet de Zaragoza, según ha informado la Guardia Civil.
Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso. Este es un varón de 24 años y vecino también de la provincia de Lérida.
La carretera permanece cortada mientras se investigan las causas y se retiran los vehículos accidentados. Se ha habilitado un paso alternativo por el interior de la localidad de Binaced.
En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, cinco dotaciones de bomberos, tres ambulancias del servicio de emergencias 061, el helicóptero medicalizado del 112, protección civil y mantenimiento de carreteras. También han participado bomberos de la Diputación de Huesca procedentes de los parques de Monzón, Barbastro y Fraga.
El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.
