La Policía investiga el asesinato machista de una mujer de 49 años en el barrio de San José de Zaragoza
El crimen se ha cometido a primera hora de este martes en la calle Privilegio de la Unión de la capital aragonesa y ya hay un detenido
Efectivos de la Policía Nacional están investigando como crimen machista un homicidio de una mujer ocurrido a primera hora de este martes en la ciudad de Zaragoza. En concreto, los hechos han tenido lugar en la calle Privilegio de la Unión, situada en el barrio de San José de la capital aragonesa.
Según confirman fuentes de Delegación del Gobierno en Aragón, la víctima es una mujer de 49 años, que ha fallecido como consecuencia de las heridas perpretadas con arma blanca.
La Policía ha acordonado la calle y ha prohibido el paso entre las calles Santa Rosa y Monasterio de Samos, mientras se trabaja en el interior del domicilio para esclarecer las circunstancias de la muerte de esta mujer de 49 años. Hay un detenido.
34 asesinatos machistas en España
En lo que va de 2025, el Ministerio de Igualdad ha registrado 34 asesinatos machistas en España hasta el lunes 3 de noviembre, según la estadística oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La cifra se eleva a 1.329 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.
Si se confirma este caso, Aragón registraría el primer crimen machista en 2025. El pasado año sufrió uno. El último asesinato machista que lamentó la ciudad de Zaragoza se remonta a diciembre de 2022, cuando Antonio Giger Kaufmann -fallecido sin ser juzgado- mató a martillazos a su mujer en un domicilio de la calle San Miguel.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirma los casos como machistas cuando existe o existió relación de pareja o expareja entre víctima y agresor. El teléfono 016 atiende a víctimas de violencia de género las 24 horas en más de 50 idiomas, sin dejar rastro en la factura telefónica.
La redacción de este diario trabaja en la ampliación de esta información.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- El barrio de Zaragoza que tendrá un 'gemelo' con más de 1.000 viviendas
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno
- El plan de ataque de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el extraño caso de Dani Gómez
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz