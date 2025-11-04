Vecinos de la mujer asesinada en Zaragoza por su pareja: “Estaba amenazada de muerte”

En el número 23 de la calle Privilegio de la Unión todavía se está digiriendo la triste noticia con la que se han levantado este martes, pues poco antes de las 09.00 horas ha sido asesinada una vecina de nombre Eugenia a manos de su pareja, Abel. Eugenia se ha convertido hoy en la víctima mortal de la violencia machista número 35 de Aragón, desde que hay registros a partir de 2003.

Según ha confirmado esta mañana el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, la víctima ha fallecido como consecuencia de las heridas de arma blanca perpretadas por el agresor, que ya ha sido detenido por la Policía Nacional.

Una de las residentes del edificio donde se ha perpretado el crimen se encontraba muy afectada por el fallecimiento de una mujer "muy buena" y "muy amable", a quien incluso había refugiado en su hogar por anteriores discusiones que había mantenido con el ahora detenido.

"Estaba amenazada de muerte. Una pelea anterior a esta fue tan fuerte que le rompió el móvil, se fue a la parada y me la encontré yo. Me la llevé a mi casa, estuvimos hablando hasta las tantas de la mañana y una de las cosas que me dijo era que le daba miedo vivir con él", ha recordado esta vecina sobre un episodio que fue "hace mucho".

"Le dije que intentasen convivir e hiciesen las paces. Pero no pensaba que se iba a llegar hasta este extremo", ha continuado esta misma mujer, quien se ha enterado de lo sucedido al regresar a casa, pues a primera hora ha salido a llevar a sus hijos al colegio. "No me gustaría que mis hijos lo hubiesen escuchado", ha añadido.

