El detenido por el asesinato machista de Eugenia sigue hospitalizado en Zaragoza
El autor del crimen se encuentra "estable" tras intentar suicidarse con amoniaco en una vivienda de la calle Privilegio de la Unión
Abel M. E., el vecino de la calle Privilegio de la Unión que ayer asesinó a su pareja Eugenia Mercedes G. C., permanece hospitalizado en el hospital Miguel Servet tras intentar suicidarse con amoniaco. Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han insistido a este diario en que su pronóstico es "reservado" aunque el delegado del Gobierno, el socialista Fernando Beltrán, ha aclarado que este hispanocubano nacido en 1963 se encuentra "estable". Desde ayer por la mañana permanece ingresado en dicho centro hospitalario, donde se encuentra bajo custodia policial hasta que su situación médica mejore.
En cualquier caso está por ver si la situación clínica de Abel M. E. evoluciona favorablamente hasta el punto de que puedar ser conducido hasta el Juzgado de Guardia, donde se le tomaría declaración en un plazo máximo de 72 horas desde que fuera detenido este martes. Los primeros agentes que llegaron a la escena del crimen vieron cómo llevaba una botella de amoniaco, así que se la quitaron rápidamente. Pero ya había ingerido amoniaco, así que le trasladaron hasta el hospital Miguel Servet.
