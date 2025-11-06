Aparatoso accidente múltiple en Agón con varios heridos
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han excarcelado a una persona atrapada en su vehículo
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han excarcelado a una persona atrapada en su vehículo tras un accidente en el que se han visto involucrados dos turismos y una furgoneta. Cuatro personas más han resultado heridas.
El siniestro se ha producido esta tarde en la nacional 122, km 54, en el término municipal de Agón. Hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de los parques de bomberos provinciales de Tauste y Tarazona. En el operativo también han participado Guardia Civil, 061 y Protección Civil.
