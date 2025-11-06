Condenado por tirar por las escaleras a un joven drogado en Zaragoza

La situación fue rocambolesca. Un joven ebrio y drogado accedió a un edificio de la calle Melilla, en el barrio San José, pidiéndole a una desconocida que estaba acompañada de su niña de tres años: "Dame a mi hija". Por eso esta mujer se refugió en su vivienda, se lo contó a su marido y la reacción de su esposo, el rumano Florin D., fue inmediata: tiró por las escaleras a este joven, que sufrió un grave traumatismo craneoencefálico al golpearse la cabeza contra el suelo. De estos hechos, que tuvieron lugar el 3 de septiembre de 2022, han transcurrido más de tres años hasta que, esta semana, el acusado ha reconocido los hechos ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y ha aceptado una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de lesiones.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Alejandro Soteras y la defensa ejercida por Alejandro Sarasa, y que también recoge el pago de una indemnización de 45.000 euros, de los cuales, 23.000 fueron consignados en las arcas del juzgado antes de la celebración del juicio. Inicialmente se enfrentaba a una pena que oscilaba entre los cinco años de prisión por un delito de lesiones y los diez años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa.

"Sin mediar palabra"

A la víctima la encontró Florin D. en el rellano entre el segundo y el tercer piso, pues había subido a la tercera planta a hablar con la vecina, quien ya le había advertido de que se estaba equivocando. "Sin mediar palabra, con ánimo de menoscabar su integridad física, lo empujó tirándolo por la escalera hasta el rellano del segundo piso, donde la víctima se golpeó la base de la cabeza contra el suelo", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, contra el que nada objetó Florin D. cuando reconoció los hechos.

Por estos hechos requirió de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (uci), le intervinieron quirúrgicamente de craneotomía y existió "riesgo letal". En total necesitó 354 días para su curación, diez de ellos de perjuicio "muy grave" y otros tres de "estado grave".