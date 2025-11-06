El asesino machista de Eugenia ingresará en prisión cuando reciba el alta
El detenido permanece en el hospital Miguel Servet porque ingirió amoniaco tras perpetrar el crimen
En el hospital... hasta que su situación médica diga lo contrario. Abel M. E., el hispanocubano que este martes asesinó a su pareja de nombre Eugenia en Zaragoza, ingresará en el centro penitenciario de Zuera una vez que reciba el alta en el hospital Universitario Miguel Servet. Allí permanece con pronóstico reservado tras intentar suicidarse ingiriendo amoniaco una vez que perpetró el crimen en una vivienda de la calle Privilegio de la Unión, en el 2ºC del número 23. Desde entonces, de hecho, ni el Grupo de Homicidios ni la jueza instructora le han podido tomar declaración debido a su estado de salud.
Ha sido esta mañana cuando el Grupo de Homicidios ha remitido el atestado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, que dirige las pesquisas al encontrarse esta semana en funciones de guardia. Y a lo largo de la jornada de este jueves ha dictado auto de prisión, que se hará efectivo cuando Abel M. E. reciba el alta y sea conducido hasta la cárcel de Zuera. En estos momentos permanece bajo custodia policial.
En condición de detenido se encuentra desde la mañana de este martes, sobre las 08.30 horas, cuando la Policía echó abajó la puerta de su casa para intentar salvar la vida de Eugenia. Entonces encontraron a Abel con una botella de amoniaco y se la quitaron rápidamente, aunque ya había ingerido este producto químico que le mantiene ingresado en el hospital Miguel Servet.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
