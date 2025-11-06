Juzgan al exconcejal del PSOE Ignacio Magaña por un accidente con tres heridos en Zaragoza: "Salí volando por los aires"

Otra vez al banquillo. Ignacio Magaña, quien fuera concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido juzgado este jueves por, supuestamente, provocar un accidente con el Omoda 5 de una amiga "de toda la vida", chocar contra un Volkswagen Golf en el paseo Tierno Galván y hacer volar por los aires a uno de los tres ocupantes de este turismo. Pero Magaña, que dio positivo en alcohol (0,35mg/l) y en drogas (cocaína), ha insistido en que él viajaba en el asiento del copiloto y que fue su compañera de banquillo, Susana G. S., quien se encontraba al volante aquella tarde del 23 de diciembre de 2023. Así lo ha ratificado también la procesada... aunque un policía local le haya desmentido de manera categórica en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza.

"La señora me dijo que conducía ella, pero cambió de opinión cuando le hicimos sentarse en el asiento del conductor y vimos que estaba muy alejada de los pedales y del volante. Me dijo que el señor Magaña le había pedido que fuese ella la conductora", ha declarado este agente adscrito a la unidad de Policía Judicial, quien ha encontrado la réplica de Susana G. S. una vez que se le ha tomado declaración en último lugar, tal y como ha solicitado su abogado, el letrado Joaquín Tortajada. "Yo solo digo que ese coche no se lo dejo a nadie y menos aún a una persona que tiene una salud pésima", ha reiterado esta misma mujer.

"Eso es mentira"

"A mí me preguntaron de muchas maneras y jamás en la vida he dicho que conducía Ignacio Magaña. Eso es mentira. Se lo han inventado porque hay un interés espurio de que sea el señor Magaña quien conducía y no lo voy a permitir. Yo estaba en casa y me llamó como amiga suya que soy para decirme que si podía pasar a buscarle a un bar de la avenida América (...) Vi que tenía dolores, la verdad es que me preocupé demasiado, y si no estás a lo que tienes que estar, pues no ves el coche. No frené y entré en shock, y me fui donde estaban los contenedores porque no quería ver lo que había pasado, mi reacción fue la peor, lo siento, pero fue la reacción que tuve", ha relatado.

El exconcejal socialista, Ignacio Magaña, junto a la otra acusada, Susana G., en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza, este jueves. / A. T. B.

Es el mismo relato que ha defendido Magaña, quien ha recordado que "poco antes" de las 15.00 horas paró en el bar Ali, en la avenida América de Torrero, para "comer unos calamares y una patatas bravas con alguna cerveza". "Sabía que tenía fiesta en el trabajo y por eso la llamé, necesitaba que me llevase a mi casa (...) y cuando me da un ataque no puedo hablar ni abrir los ojos", ha explicado el exedil socialista, defendido por la abogada María Ángeles Laguna. En ese vehículo saltaron los dos airbags pero solo Magaña sufrió heridas leves.

Varios testigos

Sobre la velocidad a la que circulaba ese Omoda 5 se han pronunciado varios testigos del siniestro, que tuvo lugar en torno a las 16.00 horas en una vía limitada a 30km/h. "A la vez que estaba paseando a mi perro escuché como si despegara un avión. El golpe fue muy gordo", ha descrito uno de estos varones. "Estaba en el salón, escuché un coche que derrapaba y a una señora que gritó: '¡Lo han matado! ¡Lo han matado!'", ha añadido otro.

A lo largo de la vista también han comparecido las tres víctimas del siniestro. Un joven conductor acercaba a su madre y a su pareja a casa cuando detuvo el vehículo "en el centro de la calzada" tras echar "los warnings". "Lo vi a gran velocidad e incluso que se tambaleaba, pero ya no vi más, lo siguiente fue el impacto", ha declarado. "Mi marido estaba abriéndome la puerta, le oí que dijo 'uy', 'uy', 'uy', de repente fue el golpe y ya no lo vi. Pensaba que me lo habían matado", ha añadido su madre. "Salí volando por los aires detrás del coche", ha lamentado el principal damnificado.

Por todo ello, la Fiscalía solicita una pena de seis meses de cárcel mientras que la acusación particular a cargo de Sergio Legua eleva la petición de condena hasta los dos años y seis meses de cárcel por un delito de lesiones por imprudencia grave y un delito contra la seguridad vial. Hace dos años, de hecho, Magaña ya fue condenado por circular sin puntos en el carnet. Aunque este fallo "no tiene nada que ver" según le ha puntualizado a la fiscal que le ha interrogado. El juicio ha quedado visto para sentencia.