Muere atrapado en un tractor en Valdealgorfa
Los bomberos han excarcelado a la víctima
Una pesona ha muerto atrapada en un tractor en el municipio turolense de Valdealgorfa. Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han acudido a un aviso del 112 pero, a su llegada, la persona ya estaba fallecida.
En el operativo han intervenido dos vehículos y cuatro bomberos, que han realizado las labores de excarcelación de la víctima. También ha participado la Guardia Civil.
