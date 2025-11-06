Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere atrapado en un tractor en Valdealgorfa

Los bomberos han excarcelado a la víctima

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL - Archivo

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Una pesona ha muerto atrapada en un tractor en el municipio turolense de Valdealgorfa. Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han acudido a un aviso del 112 pero, a su llegada, la persona ya estaba fallecida.

En el operativo han intervenido dos vehículos y cuatro bomberos, que han realizado las labores de excarcelación de la víctima. También ha participado la Guardia Civil.

