Muere atrapado en un tractor en Valdealgorfa

Una pesona ha muerto atrapada en un tractor en el municipio turolense de Valdealgorfa. Los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han acudido a un aviso del 112 pero, a su llegada, la persona ya estaba fallecida.

En el operativo han intervenido dos vehículos y cuatro bomberos, que han realizado las labores de excarcelación de la víctima. También ha participado la Guardia Civil.