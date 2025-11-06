Un joven de 29 años de un pueblo de Teruel muere en un accidente laboral en Morella
El siniestro se ha producido en un polígono industrial de la localidad castellonense y las autoridades investigan las causas
Javier Ortí
Un joven trabajador de 29 años que vivía en la localidad turolense de Peñarroya de Tastavins (Matarraña) ha perdido la vida en las últimas horas en un trágico accidente laboral que se ha producido en Morella, en la vecina provincia de Castellón y próximo al lugar donde residía.
El siniestro ha tenido lugar en un taller de automoción del polígono industrial Les Casetes, sitaudo del citado municpio del Maestrazgo castellonense, donde el fallecido tenía familia. Los hechos han ocurrido en la tarde de este miércoles.
Efectivos de los Bomberos, una ambulancia del SAMU y agentes de la Policía Local de la localidad se movilizaron hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso, a las 15.20 horas.
Según las primeras informaciones, los equipos de emergencia trataron de rescatar al trabajador implicado en el suceso, aunque, lamentablemente, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Conmoción entre los vecinos
El empleado tenía 29 años y residía en Peñarroya de Tastavins, localidad vecina del Matarraña. El accidente, según ha podido saber el diario Mediterráneo, se habría producido dentro del taller, cuando una máquina hidráulica y una pieza con las que estaba trabajando lo atraparon, derivando en el fatal desenlace.
La conmoción en Peñarroya y en Morella es total entre los vecinos. El joven tenía amigos en Morella, donde llegó a disputar algunos partidos con el Morella FC. Con todo, su círculo más cercano se encuentra en Peñarroya, donde residía junto a su familia.
Investigación abierta
Las autoridades han abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos y determinar las causas, aunque todo apunta a la hipótesis del atrapamiento como causa del fatal accidente ocurrido en la comarca de Els Ports.
