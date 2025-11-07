Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparatoso incendio en un garaje de la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza

El fuego afecta a dos turismos y una moto y obliga a confinar a los vecinos de los números 16 y 18 en sus domicilios

Imagen de archivo d eun camión de los Bomberos de Zaragoza

El Periódico de Aragón

Un aparatoso incendio en la planta -2 de un garaje ubicado en la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza ha disparado las alarmas a primera hora de este viernes. Las llamas han afectado a dos turismos y una moto y los vecinos de dos edificios, los números 16 y 18, han tenido que ser confinados por precaución hasta que los bomberos han controlado la situación. El siniestro se ha producido en torno a las seis de la mañana por causas que aún se desconocen. Al parecer, los dos coches afectados no eran eléctricos, sino de combustión.

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia

