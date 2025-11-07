Aparatoso incendio en un garaje de la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza

Un aparatoso incendio en la planta -2 de un garaje ubicado en la avenida Cesáreo Alierta de Zaragoza ha disparado las alarmas a primera hora de este viernes. Las llamas han afectado a dos turismos y una moto y los vecinos de dos edificios, los números 16 y 18, han tenido que ser confinados por precaución hasta que los bomberos han controlado la situación. El siniestro se ha producido en torno a las seis de la mañana por causas que aún se desconocen. Al parecer, los dos coches afectados no eran eléctricos, sino de combustión.

