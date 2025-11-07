El Ayuntamiento de Zaragoza asumirá los gastos de la repatriación del cuerpo de Eugenia a Nicaragua

El Ayuntamiento de Zaragoza ayudará a la familia de Eugenia Mercedes, asesinada por su pareja este martes en el barrio de San José de la capital aragonesa, a repatriar el cuerpo hasta su país natal, Nicaragua, y está dispuesto a asumir los gastos. Los familiares de la víctima habían mostrado su deseo expreso de poder repatriar el cuerpo hasta El Viejo, un municipio del departamento de Chinandega en el que la difunta conserva a sus progenitores, a María Mercedes y Antonio.

Desde el Gobierno que dirige Natalia Chueca han informado este viernes que ayer iniciaron las gestiones para repatriar el cuerpo. El ayuntamiento está en contacto con su familia y el colectivo nicaragüense a los que ha mostrado su disposición de ayudarles con la tramitación y asumir los gastos de su repatriación.

A la izquierda, la difunta Eugenia Merces, junto a su hija Karolina en una foto que se tomaron juntas en 2019. / SERVICIO ESPECIAL

Será en El Viejo donde la familia quiere dar sepultura a Eugenia, que deja una hija y un nieto de año y medio, una vez que el Juzgado autorice la entrega del cuerpo a la familia. El juez instructor ya tiene el resultado de la autopsia que se le practicó el miércoles por la mañana en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y que ha sido aportado en el atestado que el Grupo de Homicidios envió ayer al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza.

Según pudo saber este periódico, el sobrino y un cuñado de la difunta están encargándose de los trámites. Se trata de los únicos familiares que Eugenia conservaba en la ciudad desde que, en enero de 2022, su hija Karolina emprendiera una nueva vida en Estados Unidos.