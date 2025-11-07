El Área de Delitos contra el Patrimonio, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la detención de una persona e investigación de otras cinco por un supuesto delito de alzamientos de bienes.

En el mes de agosto se recibió una denuncia por parte de la administración concursal de una mercantil ubicada en Brea de Aragón, en la que se informaba que, tras declararse concurso de acreedores por un juzgado de Zaragoza y personarse la administración denunciante en la sede social de la empresa, encontraron que las instalaciones habían sido expoliadas, supuestamente por personas relacionadas directamente con la administración social de la empresa en cuestión.

Como resultado de la investigación llevada a cabo por los especialistas de Policía Judicial durante los últimos tres meses, se pudo determinar que efectivamente las instalaciones de la citada empresa fueron expoliadas en su totalidad, faltando toda clase de efectos necesarios para desarrollar la actividad, dedicada a la fabricación de calzado, (equipos informáticos, mobiliario, maquinaria industrial, existencias, etc.), así como activos de la mercantil y la documentación contable de los ejercicios 2024 y 2025, cuyo perjuicio económico ascendería a más de 450.000 euros.

Además, se pudo acreditar la transmisión de la sociedad mercantil y el paso como administradores sociales de diferentes personas, dándose la circunstancia de que algunas de ellas no poseían ningún tipo de formación ni experiencia en gestión empresarial, obteniendo a cambio de esta ficticia función un beneficio económico mensual. De esta manera, los verdaderos autores intelectuales de la descapitalización de la empresa, quedaban ocultos y eludirían cualquier posible responsabilidad penal que pudiese derivarse.

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otras cinco por un supuesto delito de alzamiento de bienes / GUARDIA CIVIL

Tras obtener la identidad de los implicados en este alzamiento de bienes, se realizó un registro en una nave industrial, ubicada en Gotor y propiedad de uno de los sospechosos, donde podría encontrarse parte de los activos sustraídos en la empresa. En dichas instalaciones se localizaron y recuperaron más de 18.000 pares de zapatos, preparados para su venta, procedentes de dicha mercantil.

Como resultado de esta laboriosa investigación y, tras obtener indicios que evidenciaban su autoría en los hechos, entre el mes de septiembre y el 31 de octubre, la Guardia Civil procedió a la detención de una persona (propietaria de la nave donde fue localizado el material) e investigación de otras 5 (con distintas funciones dentro de la comisión de este ilícito), por un supuesto delito de alzamiento de bienes.

Para más información pueden dirigirse a la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Zaragoza en el teléfono 696.957.782.