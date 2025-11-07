Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La familia de la mujer asesinada en Zaragoza pedirá la repatriación del cadáver a Nicaragua

Los familiares de la difunta van a solicitar que el cuerpo se traslade hasta su país natal para darle sepultura

Momento en el que la Hermandad de la Sangre de Cristo traslada el cadáver de Eugenia al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia.

Momento en el que la Hermandad de la Sangre de Cristo traslada el cadáver de Eugenia al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia. / JAIME GALINDO

A. T. B.

Zaragoza

Hace casi 20 años que Eugenia Mercedes, la víctima del terrible asesinato machista perpetrado este martes en Zaragoza, cruzó el charco en busca de una mejor vida. Es un viaje, el de regreso a su añorada Nicaragua, que ahora emprenderá su cuerpo para descansar en su país natal. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los familiares de la difunta van a pedir la repatriación del cadáver a Nicaragua. Es el deseo expreso que han manifestado los allegados de Eugenia aunque todavía está por ver cómo se articula y cuándo se puede hacer efectivo el envío de su cuerpo hasta El Viejo, un municipio del departamento de Chinandega en el que la difunta conserva a sus progenitores, a María Mercedes y Antonio.

Allí se le dará sepultura una vez que el Juzgado autorice la entrega del cuerpo a la familia. En la mesa del juez instructor, de hecho, ya consta el resultado de la autopsia que se le practicó este miércoles por la mañana en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Ha sido aportado en el atestado que el Grupo de Homicidios ha enviado esta mañana al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza.

Son unos trámites que en Zaragoza están gestionando un sobrino y una cuñada de la difunta, los únicos familiares que Eugenia conservaba en la ciudad desde que, en el mes de enero de 2022, su hija Karolina emprendiera una nueva vida en Estados Unidos. De Nicaragua trajo a su hija a España cuando cumplió los 15 años.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10Todos los recursos contra la violencia de género.

Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)

La Guardia Civil revisa las guanteras de los coches en busca de este objeto: no llevarlo puede acarrear multas de entre 601 y 3.005 euros

La pizza que está revolucionando Zaragoza busca ser la mejor de España: mezcla la tradición italiana con el sabor del Cantábrico

Más riqueza, más desigualdad: la exclusión social se dispara en Aragón

Zaragoza, una ciudad a dos velocidades: las principales diferencias entre los barrios del sur y el norte

Costa Food Group: excelencia que comienza en las granjas

César Valero, director de innovación de Metalesa: "La tecnología ya podría evitar el 60% de las salidas de vía"

Así funciona la barrera "inteligente" que hablará a los conductores para evitar accidentes
