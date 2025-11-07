La familia de la mujer asesinada en Zaragoza pedirá la repatriación del cadáver a Nicaragua
Los familiares de la difunta van a solicitar que el cuerpo se traslade hasta su país natal para darle sepultura
Hace casi 20 años que Eugenia Mercedes, la víctima del terrible asesinato machista perpetrado este martes en Zaragoza, cruzó el charco en busca de una mejor vida. Es un viaje, el de regreso a su añorada Nicaragua, que ahora emprenderá su cuerpo para descansar en su país natal. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los familiares de la difunta van a pedir la repatriación del cadáver a Nicaragua. Es el deseo expreso que han manifestado los allegados de Eugenia aunque todavía está por ver cómo se articula y cuándo se puede hacer efectivo el envío de su cuerpo hasta El Viejo, un municipio del departamento de Chinandega en el que la difunta conserva a sus progenitores, a María Mercedes y Antonio.
Allí se le dará sepultura una vez que el Juzgado autorice la entrega del cuerpo a la familia. En la mesa del juez instructor, de hecho, ya consta el resultado de la autopsia que se le practicó este miércoles por la mañana en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Ha sido aportado en el atestado que el Grupo de Homicidios ha enviado esta mañana al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza.
Son unos trámites que en Zaragoza están gestionando un sobrino y una cuñada de la difunta, los únicos familiares que Eugenia conservaba en la ciudad desde que, en el mes de enero de 2022, su hija Karolina emprendiera una nueva vida en Estados Unidos. De Nicaragua trajo a su hija a España cuando cumplió los 15 años.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
