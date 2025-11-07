Robo en la cafetería del hospital Royo Villanova de Zaragoza: "Han roto el cristal con un ladrillo y se han llevado la caja registradora"
Por el momento se ha puesto un cartón en la ventana y, según indica una profesional sanitaria, en el bar se está atendiendo con "normalidad"
El hospital Royo Villanova de Zaragoza ha amanecido este viernes con al menos uno de los cristales de la cafetería hospitalaria rotos. Según ha explicado una profesional sanitaria del centro, esta noche se ha producido un robo que se ha saldado sin daños personales. “Han cogido un ladrillo de una de las obras que están haciendo en las consultas externas y han roto un cristal. Han entrado por ahí y se han llevado la caja registradora y parte de la comida que tenían preparada para los desayunos”, ha explicado una facultativa momentos antes de comenzar a trabajar.
La profesional sanitaria ha indicado que “no sabe cuántos han sido ni a qué hora ha sucedido”, pero sí ha afirmado que “no ha habido daños personales, solo materiales”. Por ahora, se han puesto algunos cartones en el cristal roto y, según ha indicado, en la cafetería se está atendiendo “con normalidad”.
La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.
