El padre de uno de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso, en estado crítico tras una paliza en Calanda

Un vecino del municipio turolense de Calanda se encuentra en estado crítico tras recibir una violenta paliza. El agresor, un pastor de origen marroquí, ya ha sido detenido. El agredido se trata del padre de Víctor Romero, uno de los guardias civiles asesinados en 2017 por Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso.

Según ha podido saber este diario, la agresión habría tenido lugar este viernes, por la mañana. El suceso fue conocido por los vecinos de la zona después de que un camionero encontrara a un hombre jubilado en su finca, lleno de sangre. Sobre las 10.30 horas fue avistado cerca de la caseta de este terreno de almendros que se encuentra en Calanda.

El camionero vio como una persona -el detenido posteriormente- abandonaba el lugar, al que posteriormente volvió para hablar con el hombre que encontró al vecino malherido. Rápidamente, llamaron al 112 y los servicios de Emergencias fueron los encargados de estabilizar al herido y trasladarlo hasta un centro hospitalario de Zaragoza. En el hospital Miguel Servet ingresó en la uci y en la mañana de este sábado sigue en estado crítico.

Después de las primeras pesquisas, la Guardia Civil detuvo al pastor, que sufrió un ataque de ansiedad y también tuvo que ser atendido por los sanitarios. Según ha podido saber este diario, se habría encontrado sangre en alguna de sus pertenencias, lo que llevó a su detención.

Tanto el agredido, un pastor recién jubilado, como el presunto agresor habrían tenido varios roces en los últimos tiempos por la gestión de los pastos, según la información que ha podido recabar este diario.

El Ayuntamiento de Calanda ha convocado este sábado a las 18.00 horas a la población en la plaza de España del municipio para "realizar una concentración en contra de las agresiones". El consistorio calandino ha transmitido este mensaje a sus vecinos a través de las redes sociales del propio ayuntamiento.