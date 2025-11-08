La perrera 'de los horrores' en el Somontano: catorce perros vivían sin comida y entre heces de varios años

Una persona está siendo investigada como presunta autora de un delito de maltrato animal, en la comarca del Somontano de Barbastro (Huesca) al descubrir la patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca una perrera particular en la que catorce canes de distintas razas y sexo convivían en "condiciones deplorables de desnutrición" y entre "heces acumuladas durante varios años".

Según han dado a conocer fuentes de la Guardia Civil de huesca, el pasado 3de noviembre, el PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaba un servicio enfocado a las inspecciones de núcleos zoológicos de perros, procedió al reconocimiento de una perrera particular situada en la comarca del Somontano.

Los agentes encontraron en sus instalaciones a catorce perros adultos de ambos sexos y diversas razas en un estado deplorable, careciendo de sus cartillas sanitarias, microchips y vacunas obligatorias, con evidentes síntomas de desnutrición, sin zonas de cuarentena, ni recintos adecuados para poder evitar las agresiones entre ellos.

Uno de los perros de la perrera localizada en el Somontano, en estado famélico. / GUARDIA CIVIL DE HUESCA

Perros enfermos y sin tratamiento veterinario

Uno de los animales presentaba un estado caquéctico (pérdida de peso corporal), con signos evidentes de padecer leishmaniosis avanzada, habiendo perdido un globo ocular y parte de la oreja, no pudiendo sostenerse sobre sus extremidades debido a la enfermedad. Según confirmaron los agentes, no había recibido tratamiento veterinario alguno para paliar esta enfermedad.

En lo referente a la infraestructura donde se encontraban los animales albergados, los agentes observaron la falta de higiene, localizando una gran acumulación de heces de animal que no habían sido retiradas durante varios años, lo que podía constituir un foco de infección y de posibles zoonosis que pueden originar tanto a los propios animales como al núcleo urbano de la zona. Así mismo, dichas instalaciones carecían de habitáculos para el correcto estado de los perros, y faltaba agua en abundancia y comida.

Al día siguiente, el 4 de noviembre, a patrulla procedió a la investigación del titular de los animales, un varón de 50 años y vecino de la comarca del Somontano, como posible autor de un delito de maltrato animal.

Heces acumuladas en la perrera de los horrores del Somontano. / GUARDIA CIVIL DE HUESCA

Los animales quedaron a cargo del presunto autor del delito

Según confirma la Guardia Civil de Huesca, los animales quedaron "a cargo de su titular", con la obligación de prestarles los cuidados adecuados para su bienestar, así como solventar las deficiencias de las instalaciones en las que se encontraban, que serán verificadas periódicamente por los agentes del PACPRONA.

El PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Huesca, que citará al investigado ante la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente.