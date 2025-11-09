Espectacular rescate en los Mallos de Riglos: una escaladora francesa se queda enriscada
La Guardia Civil ha tenido que efectuar en este fin de semana un solo rescate, en unas jornadas mucho más tranquilas de lo habitual para esta época del año
El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 062 han tenido que participar este domingo en un espectacular rescate en helicóptero en los Mallos de Riglos. Por suerte, la accidentada, una escaladora de nacionalidad francesa, tan solo ha sufrido un esguince y no ha tenido que ser trasladada a ningún centro hospitalario de la comunidad autónoma de Aragón.
Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Huesca, el GREIM ha tenido que realizar el rescate de una escaladora mientras realizaba la actividad en la Vía de escalada Espolón Adamelo, Mallos de Riglos, en el término municipal de Riglos, ya que había sufrido una caída y había impactado contra la pared, provocándose un esguince de tobillo.
La escaladora, una mujer francesa de 30 años, ha sido evacuada y trasladada en la aeronave hasta su propio vehículo. Es una mujer de 30 años, ciudadana francesa.
- El padre de uno de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso, en estado crítico tras una paliza en Calanda
- Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: 'Hemos sido invadidos por el mercado madrileño
- El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, 'el mejor de Zaragoza' por su barra, menú y almuerzos: 'Más de mil veces me han dicho eso
- Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos
- Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
- Adif se 'desentiende' de la descontaminación de sus suelos en Zaragoza tras la demolición de Correos en el Portillo
- El exjugador del Real Zaragoza que vuelve al fútbol por sorpresa cuatro años después de su retirada
- La invasión de 'bloques cebra' llega a Zaragoza: 'No es estética, es pasotismo