Espectacular rescate en los Mallos de Riglos: una escaladora francesa se queda enriscada

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 062 han tenido que participar este domingo en un espectacular rescate en helicóptero en los Mallos de Riglos. Por suerte, la accidentada, una escaladora de nacionalidad francesa, tan solo ha sufrido un esguince y no ha tenido que ser trasladada a ningún centro hospitalario de la comunidad autónoma de Aragón.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Huesca, el GREIM ha tenido que realizar el rescate de una escaladora mientras realizaba la actividad en la Vía de escalada Espolón Adamelo, Mallos de Riglos, en el término municipal de Riglos, ya que había sufrido una caída y había impactado contra la pared, provocándose un esguince de tobillo.

La escaladora, una mujer francesa de 30 años, ha sido evacuada y trasladada en la aeronave hasta su propio vehículo. Es una mujer de 30 años, ciudadana francesa.