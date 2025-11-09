Sigue ingresado en la uci en estado crítico el vecino de Calanda que recibió una paliza

Continúa ingresado en estado "crítico" en la unidad de cuidados intensivos (uci) del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza Víctor Romero, el vecino de Calanda que sufrió una paliza el pasado viernes, en una finca de su propiedad en la localidad de Foz de Calanda.

Según han confirmado fuentes oficiales del Gobierno de Aragón, el hombre de 66 años se mantiene "estable" dentro de su situación crítica, después de recibir varios golpes en la cabeza el pasado viernes tras una paliza propinada, según los primeros indicios, por un pastor de la localidad, que permanece detenido desde el mismo viernes, según confirmó la Guardia Civil en Teruel.

Víctor Romero, ganadero jubilado de la localidad de Calanda, es el padre de Víctor Romero, uno de los guardias civiles asesinados por Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, en 2017. Según la información recabada por EL PERIÓDICO, este viernes, un camionero encontró a Romero herido, rodeado de sangre, en una finca de su propiedad, y vio alejarse a una persona, que después regresó a interesarse por la situación de la víctima, y que posteriormente fue detenida como el presunto autor de la agresión.

El detenido es un pastor de 55 años, vecino de la localidad y de origen marroquí, que fue detenido tras descubrirse en las primeras pesquisas sangre de la víctima entre sus pertenencias.

Según fuentes de la investigación, que se mantiene abierta, tanto el agredido como el presunto agresor habrían tenido varios roces en los últimos tiempos por la gestión de los pastos, lo que habría podido derivar en la agresión del viernes.

Más de un centenar de vecinos apoyan a la víctima en Calanda

Más de un centenar de vecinos se concentraron este sábado en apoyo a la familia del herido y en repulsa de las agresiones, Desde el Ayuntamiento de Calanda transmitieron "su más firme condena ante la agresión" que ha sufrido Víctor Romero y su máximo apoyo y afecto al agredido, a sus familiares y también a sus seres queridos. "Les acompañamos en estos difíciles momentos, confiamos plenamente en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la justicia para esclarecer los hechos y actuar conforme a la ley", expresaron en un manifiesto leído durante la concentración. Y recalcaron que "Calanda es, y debe seguir siendo, un pueblo tranquilo, unido y solidario".