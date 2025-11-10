Herido el conductor de un camión en un accidente de tráfico entre Tauste y Remolinos
El vehículo se ha salido de la vía en la A-126
Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la carretera A-126, entre los términos municipales de Tauste y Remolinos (Zaragoza).
El siniestro, según han informado la Diputación de Zaragoza y la Guardia Civil, se ha producido a las 6.30 horas en el kilómetro 42 de la citada vía, cuando el camión que conducía y en el que transportaba productos de alimentación, se ha salido de la vía.
Como resultado, el conductor y único ocupante del vehículo ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes de la Guardia Civil y efectivos del parque provincial de bomberos de Tauste, que han procedido a la excarcelación del conductor del camión, además de personal médico del 061.
