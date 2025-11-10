Una trabajadora de la hamburguesería 'Vicio' acusa a un compañero de violarla en Zaragoza

Fueron compañeros de trabajo en la conocida hamburguesería 'Vicio' de la avenida Madrid, en Las Delicias. En los primeros días hubo "un tonteo" entre ambos, "una atracción mutua" y algún que otro beso hasta que el 3 de febrero de 2023 saltó por los aires la relación de confianza que ambos habían empezado a entablar apenas unos días antes. Ha sido el motivo por el que una joven ha declarado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza como víctima para denunciar que le violaron en los vestuarios del establecimiento. Y el acusado, un veinteañero identificado como S. N. B., ha admitido que se besaron "apasionadamente" y que paró cuando la joven se echó a llorar mientras le estaba masturbando aquella noche.

"Quedamos en el estanco, fuimos a tomar un café a la estación y quedamos después de trabajar para mantener relaciones sexuales en su casa. Cuando nos entramos a cambiar hubo bastantes besos en el vestuario, nos estuvimos besando apasionadamente y me dijo que cómo iba a trabajar con esos calores", ha relatado S. N. B. ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, ante quien ha añadido que volvieron a coincidir en esos mismos vestuarios al término de sendas jornadas laborales, sobre las 23.00 horas. "Nos besamos igual que la otra vez, ella se refrotó, se restregó y cuando empecé a masturbarle empezó a sollozar, ahí es cuando me dijo que la violaron en su anterior trabajo en una discoteca. Yo paré inmediatamente y la consolé hasta que dejó de llorar", ha proseguido el acusado, defendido por el abogado Luis Ángel Marcén.

"Yo no he agredido a nadie"

Preguntado por el motivo de la interposición de dicha denuncia no ha encontrado ninguna respuesta a excepción de que se deba a una cuestión económica. "Mi padre gana mucho dinero y se lo manifesté a la chica", ha deslizado el encausado, quien ha reiterado que fue "muy tierno" con la denunciante durante aquellos días "bastante flirteo". "Solo sé que yo no he agredido a nadie", ha dicho.

Una versión completamente diferente de lo sucedido ha ofrecido la denunciante, quien ha recordado que le dijo "varias veces" que parara. "Me cogió por las piernas y me sentó en una mesa, me cogió del cuello y me empezó a besar, me masturbó y me puso en otra mesa de espaldas a él, me bajó el pantalón hasta los tobillos y me penetró. Yo le avisé y desde un principio ya le dije que no quería, él me dijo que solo sería un momento", ha narrado la joven. "A los minutos volvió a entrar al vestuario, le comenté que hace unos años pasé por algo similar y me dijo que él no era un cabrón, que él me iba a cuidar", ha añadido.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita una pena de ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual y la acusación particular a cargo del abogado Octavio Sesma del Val eleva la pena privativa de libertad hasta los nueve años de prisión. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza. El juicio ha quedado visto para sentencia.