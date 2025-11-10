Vecinos afectados por el incendio en un garaje del barrio Oliver: “Esto ha sido una barbaridad, en el bloque estábamos siete familias durmiendo”

Las personas afectadas por el incendio que en la madrugada del pasado domingo arrasó el garaje y afectó al primer piso de un edificio en la calle Eva Duarte, en el zaragozano barrio Oliver, aún no pueden asimilar lo sucedido. El olor a quemado persiste mientras los residentes de este edificio, en el que viven dos de los detenidos por los robos en el cementerio de Torrero, evalúan los daños y reflexionan sobre el susto vivido.

El vecino que dio la voz de alarma ha asegurado a este diario que la situación fue impensable: “Ha sido una barbaridad. En el bloque estábamos siete familias durmiendo y había varios menores”, ha declarado a este diario. “Me desperté y me di cuenta de lo que estaba pasando. Si no me hubiese despertado, podría haber ocurrido una tragedia”, ha añadido.

Los afectados coinciden en que las pérdidas materiales son importantes. “Los coches que estaban en el garaje han quedado calcinados y también se han visto afectadas las viviendas”, explicó uno de ellos. “Incluso llegó al edificio contiguo”, ha matizado otro residente. Según los vecinos, el incendio se produjo entre las 3.00 y las 4.00 horas de la madrugada, “cuando todos estábamos dormidos”.

Sobre los responsables, los vecinos aseguran no tener información. La posible presencia en el edificio de dos implicados en los actos vandálicos ocurridos en el cementerio de Torrero parece el motivo. “Te puedes hacer una idea de lo que puede pasar, pero con tantos afectados no puedes señalar a nadie en concreto”, han comentado.

Los vecinos desconocen los detalles de la investigación policial: “Aunque lo supieran, no nos dirían quién ha sido”, han señalado. “No sabemos nada. Solo que otros presuntos delincuentes han actuado aquí sin conocer si los culpables vivían en este bloque”, han lamentado. Aunque el móvil del incendio apunta a un posible ajuste de cuentas, los vecinos no descartan nada, ni siquiera que haya sido un acto vandálico aislado. “Ha podido ser vandalismo, algún crío que se metió a fumar”, ha apuntado otro afectado.

Otros dos vehículos afectados, este lunes en el garaje. / I. S.

Los arrestados que vivían en el edificio siniestrado en el barrio del Oliver estaban acusados “de un delito continuado de hurto, daños y pertenencia a grupo criminal” por su implicación en la profanación y robo de más de 500 nichos en el cementerio de Torrero. A pesar de la incertidumbre, los vecinos del inmueble coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad para evitar que se repita un episodio similar. “Ha sido la primera vez, pero podría no ser la última”, han concluido.