Atraca a punta de cuchillo una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza

Si hay un elemento que rápidamente evoca aquellos años de la pandemia del covid, ese es la mascarilla. Es cierto que ya no se dejan ver estos tapabocas por la calle, aunque ya no resultan extraños en centros de salud ni en hospitales cuando ya han transcurrido cinco años de la propagación del virus. Aunque hay algún amigo de lo ajeno que desde entonces ha descubierto otra utilidad para las mascarillas... Es, precisamente, lo que utilizó un ladrón para cubrir parcialmente su rostro en el atraco que perpetró el pasado sábado en una tienda de 'El Rincón'. Armado con un cuchillo, se llevó unos 150 euros y se dio a la fuga tras cometer el golpe en este establecimiento ubicado en la calle Jorge Cocci.

Los hechos tuvieron lugar el día 8 de noviembre, sobre las 16.00 horas, cuando este varón accedió a la tienda situada en el barrio zaragozano de Las Fuentes. Fue un golpe rápido en el que el ladrón se hizo con su botín tras amenazar con un cuchillo a la empleada del establecimiento, quien llamó a la sala de emergencias del 091 cuando el atracador se dio a la fuga. Y hasta allí se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona en busca de este individuo.

Cámaras de seguridad

Las búsquedas resultaron infructuosas, por lo que la Policía ha abierto una investigación para dar con el autor de este robo con violencia. Por eso los investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José, las dependencias policiales a las que pertenece esta calle de Las Fuentes, han solicitado las cámaras de videovigilancia con las que está dotado el local.

Se da la coincidencia de que, hace unas semanas, otro establecimiento de 'El Rincón' en la calle Balbino Orensanz sufrió un robo con violencia de similares características. En aquella ocasión, el pasado 20 de septiembre, tres ladrones irrumpieron armados con una navaja que colocaron a una empleada a la altura del cuello. De esta forma se llevaron unos 200 euros que guardaba en la caja registradora.