Dos hermanos acusan a la pareja de su difunto padre de falsificar su firma para quedarse con un piso en Utebo

Es una firma que no guarda "ninguna analogía" con la original, según ha explicado una perito calígrafa para quien las divergencias entre una y otra grafía son "tan contundentes" que le llevan a concluir que se ha falsificado. Por eso dos hermanos han acusado este martes a la pareja de su difunto padre de urdir esta artimaña para quedarse la septuagenaria con la vivienda en la que residían en Utebo (Zaragoza) e incluso reclamarles hasta 55.000 euros de la hipoteca. "Cuando nos presentamos en el notario, nos dijeron que no podíamos pedir nada porque no éramos hijos de mi padre ni de mi madre, que no aparecíamos representados como herederos", han coincidido los dos denunciantes en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

"En mi casa jamás ha habido una máquina de escribir. Mi padre no tiene conocimiento para eso", han abundado los dos hermanos ante el tribunal provincial, presidido por el magistrado Mauricio Murillo, sobre los documentos que expulsaron a ambos de la herencia tras el fallecimiento del progenitor en 2020. Pero, ese mismo año, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Zaragoza revocó la validez de estos dos documentos -el de la aceptación de la herencia y el de la declaración de herederos- para devolverles el piso, adonde pudieron acceder el pasado 3 de junio una vez que la acusada abandonó para siempre la vivienda.

"No he falsificado ninguna firma"

A lo largo de la vista también ha comparecido la acusada, identificada bajo las iniciales de M. R. M. H., quien ha recordado que estuvo 18 años "cuidando día y noche" a su pareja. "Él decía siempre que no tenía hijos. Yo nunca he ido a un notario, así que no le vi firmar, pero esa firma es suya (...) Yo no he falsificado ninguna firma", se ha defendido la encausada, a quien acompañaba su hermana en el banquillo de los acusados hasta que al inicio del plenario se ha decidido retirar la acusación contra ella. "Mi hermana no tiene maldad, no es capaz de hacer esas cosas", ha declarado.

Sobre la imputabilidad de M. R. M. H., quien ha estado acompañada por su tutor legal, ha afirmado un forense que presenta "una capacidad cognitiva en el límite". "Ella puede ir a un sitio sabiendo lo que va a hacer pero sin entender la responsabilidad que conlleva lo que va a hacer", ha detallado quien también ejerce de director en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), el doctor José Manuel Arredondo.

Por todo ello, la acusación particular a cargo del abogado Daniel Ferrer ha solicitado una pena de seis meses de cárcel y el pago de una multa de 720 euros por un delito de estafa en grado de tentativa, una petición de condena a la que se adherido el ministerio fiscal porque inicialmente no formulaba acusación. "También habría que analizar la conducta del notario", ha deslizado Ferrer en el trámite de los informes. El juicio ha quedado visto para sentencia.