El abogado del 'Paletas' acusa a tres jueces de Zaragoza de "orgía inquisitiva"

La hoja de ruta con la que Jesús Rafael Hernández Dual, alias el Paletas, llegó hace unos meses a la Audiencia Provincial de Zaragoza estaba muy clara: suspender y aplazar el juicio por tirotear al Chiqui y a su hijo en la calle Lasierra Purroy la mañana del 23 de julio de 2023. Así que el tribunal adscrito a la Sección Tercera, viendo las artimañas que exhibía su abogado defensor, se tuvo que remangar de lo lindo para dejarle muy claro que esa vista contaba con todas las garantías para celebrarse sí o sí a pesar de la gresca en la que andaban ambos. Pero ni este tirón de orejas, en el que abundó la Sala en la sentencia, ha bastado para acallar al letrado, quien ahora ha vuelto a la carga contra estos mismos magistrados al acusarles de someter al Paletas a una "orgía inquisitiva".

Y es que el acusado, que luego fue condenado a 17 años de cárcel, intentó exhibirse como una persona que no estaba en sus cabales en el juicio celebrado el pasado 2 de julio. Por eso se golpeó la cabeza con las esposas y encadenó una pataleta con otra a pesar de que el tribunal incluso puso a su disposición un facilitador, a un psicológico, para asistirle en su toma de declaración. "Quiero que me lleven a Madrid y me ejecuten delante de toda España para que se vea el fascismo que hay en este país", llegó a exclamar Hernández Dual. Y más desconcertada quedó la Sala cuando su actitud cambió de forma radical para responder a las preguntas de su defensor. Porque entonces ya no había rastro de ese "enfermo mental".

Recurso de apelación

A todo ello alude ahora el abogado madrileño Fernando Pamos de la Hoz en el recurso de apelación que ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), contra el que se han opuesto los abogados Alejandro Giménez Planas y Octavio Sesma del Val. En este documento solicita la repetición del juicio por indefensión hacia su cliente, "con claro menoscabo de su dignidad y de sus garantías procesales". Por eso dice que sufrió una "orgía inquisitiva" e incluso denuncia que sus médicos le han sometido a "la lamentable práctica de la psiquiatría institucionalizada".

Tiroteo en el barrio de Torrero de Zaragoza, en imágenes / Miguel Ángel Gracia

En ellos también hace constar "una reflexión personal y profesional" que le lleva a concluir que el Paletas ha sido víctima de "un Estado fallido". "Es un ser humano a quien la sociedad le ha machacado desde niño (...) El Estado le ha fallado siempre de forma evidente: no le ha curado, instruido, educado ni dado pautas para la mejora de su dolencia, no le ha tratado la Administración de Justicia como a un enfermo y le ha vuelto a menoscabar su dignidad", expone Pamos de la Hoz.

Sobre este punto ya se pronunció el tribunal que juzgó los hechos al sentenciar que "todo trazo de impulsividad" quedó descartado por la forma en la que ejecutó el tiroteo a las víctimas, a bordo de un Citröen Picasso desde que el apretó el gatillo y con el que se fugó hasta Balaguer (Lleida). "Planeó con tiempo los hechos así como el lugar y el modo de huida, lo que priva de una afectación acorde a las patologías", concluyó el tribunal, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero.