Tres condenados por una incautación de 1.170 gramos de cocaína en Zaragoza

Más de un kilo de cocaína fue el alijo de droga que el Grupo de Estupefacientes intervino a dos compañeros de piso y a su compinche a principios del mes de marzo de este mismo año. En total fueron 1.170 gramos de cocaína que se hallaron en sus dormitorios y en la cocina de este domicilio del barrio Jesús, aunque la mayor parte, hasta un kilo de sustancia, la encontraron en un bolso del cómplice cuando le detuvieron por las casi 800 comunicaciones que mantuvo con los otros dos procesados en menos de dos meses. Y, este martes, los tres acusados han reconocido los hechos ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza y han aceptado penas que en su conjunto suman 12 años y 11 meses de prisión y multas de 51.400 euros.

Por el delito de tráfico de drogas, Carlos Andrés C. C. ha aceptado cuatro años y cinco meses de cárcel y una multa de 40.000 euros; Sebastián S. R., cuatro años de cárcel y una multa de 10.000 euros, y Alexander M. P., tres años de cárcel y una multa de 1.400 euros. Además, los tres encausados han aceptado otros seis meses de prisión por un delito de pertenencia a organización criminal según se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y los tres abogados defensores, los letrados Alejandro Giménez, Alejandro Sarasa y Claudia Melguizo.

Un acuerdo

La Fiscalía solicitaba inicialmente hasta 22 años de prisión pero la condena se ha rebajado al aplicarles la atenuante de drogadicción por su consumo de cocaína. La sentencia, que ha sido dictada in voce por el presidente del tribunal, el magistrado Mauricio Murillo, es firme y en los próximos días deberá valorar la Sala si procede o no la suspensión de la condena. Uno de estos tres individuos tenía suspendida una condena de tres años de cárcel -dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca- cuando le detuvo la Policía.

Ha sido una vista breve en la que los tres acusados, dos colombianos y un tercero panameño, han dado su visto bueno a la conformidad aunque, a su término, uno de ellos ha sufrido un ataque epiléptico que ha obligado a intervenir a los servicios sanitarios. Tanto es así que ha tenido que ser trasladado en ambulancia hasta un centro hospitalario de la ciudad porque ha convulsionado en la sala de vistas.

Más allá de la sustancia intervenida, los agentes también hallaron básculas de precisión y dinero en efectivo, como los 1.500 euros que encontraron escondidos en el zapatero de la vivienda de la calle Travesía Funes. Y la cocaína permanecía oculta en guantes de látex de la cocina y en diferentes compartimentos de sendos dormitorios.