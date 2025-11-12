Dos acusados tildan de "paranoia" una denuncia por agresión sexual en Zaragoza

De una "paranoia" a un intento de agresión sexual. Son los dos relatos que este martes se han confrontado en la Audiencia Provincial de Zaragoza tras la denuncia que el 15 de septiembre de 2023 interpuso una veinteañera contra Daniel R. R. y Silvio I. B., alias Omega. En la vivienda del primero, en Las Delicias, acabó aquella noche un grupo de jóvenes que la había empezado en la Sala Chocolat. Y en el dormitorio de este mismo domicilio se echó a dormir la denunciante porque estaba cansada. Lo que pasó allí dentro es lo que tiene que dirimir ahora el tribunal adscrito a la Sección Tercera, si los dos acusados entraron en ese cuatro, se desnudaron e intentaron violarla... o si es todo una "paranoia" de la joven como sostienen los dos encausados.

"Estuvimos dentro de esa casa pasando la mañana, pero hubo un rato en el que me estaba quedando dormida y me fui a la cama. Noté que me intentaban introducir algo y ahí ya me desperté, vi a Dani delante mío con el miembro (el pene) fuera y Omega pegó un salto al lado de la cama e intentó esconderse. Tenían los pantalones bajados y lo único que me salió fue levantarme y salir de ahí", ha relatado esta joven, quien ha declarado detrás de un biombo para evitar verse cara a cara con los dos acusados. "Me cuesta recordar lo ocurrido porque lo pasé bastante mal. Al principio quería dejar el tema ahí y no quería denunciar para apartarme", ha continuado la denunciante.

"Salió llorando"

"Estuvimos todos en la cocina sirviéndonos unos tragos y fumando unos cigarros, de repente salió llorando con paranoias y empezaron todos a preguntarle qué pasaba, que por qué estaba llorando. Primero acusó a uno y luego a otro", se ha defendido Daniel R. R. "Salió como loca", ha refrendado Silvio I. B. Ambos han coincidido en que no entraron a esa habitación "en ningún momento" y que permanecieron "todos en la cocina", según han manifestado a preguntas de su abogada, la letrada Marina Ons.

Porque en esa vivienda de Las Delicias había más gente, amigos de los acusados y las hermanas de la denunciante. Pero cada uno ha barrido para casa. "Fui a comprar cervezas. Cuando volví y fui a entrar al dormitorio vi a Omega con los pantalones bajados, pero me cerró la puerta en los morros. En el salón estaba Daniel y le pregunté qué había pasado", ha declarado una de las hermanas. "Lo recuerdo al 100%. Ella salió en estado de desesperación, primero acusó a Omega pero no tenía lógica porque estábamos todos juntos, no se dividen ni se multiplican", han coincidido los dos testigos.

A lo largo de la vista también han comparecido los médicos forenses que analizaron las muestras de sangre y de orina que se tomaron a la joven en el hospital Universitario Miguel Servet. Y han precisado que dio positivo en alcohol, cocaína, anfetaminas, MDMA y cannabis a pesar de que ha aclarado que no consumió "nada de droga" aquella noche. Por estos hechos, el ministerio fiscal solicita una pena de seis años de cárcel por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El juicio ha quedado visto para sentencia.