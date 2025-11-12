La Policía busca a un joven que arrolló a una anciana en Zaragoza: "Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue"

Como si de un cartel de Wanted se tratara. Es un conductor de patinete de unos 20 años de edad que vestía sudadera blanca y pantalón negro. ¿Por qué le está buscando la Policía Local de Zaragoza? Hace una semana, el pasado jueves, una mujer de 84 años fue arrollada en el cruce de las calles Miguel Servet y Juana de Ibarburu por este mismo joven, que no auxilió a la octogenaria tras golpearle por la espalda cuando cruzaba el paso de peatones. Dijo que iba a buscar a su madre "a la parroquia", pero ya no volvió. Así que la familia de la víctima ha lanzado un SOS para encontrar al responsable del siniestro, que provocó el ingreso de la anciana en el hospital Universitario Miguel Servet con tres pequeños coágulos en la cabeza, la mandíbula fracturada y golpes en las rodillas.

Así lo explica en declaraciones a este diario la nieta de la víctima, quien recuerda que su abuela se quedó inconsciente "mucho rato". "Ella no vio nada, le dio de espaldas... y el chico se levantó del patín, dijo que iba a por su madre a la parroquía pero ya no volvió. Salieron los de la Ibercaja que la conocen, fueron a ayudarla y llamaron a la ambulancia", relata la nieta sobre lo sucedido en torno a las 11.00 horas del 6 de noviembre. Desde entonces permanece abierta una investigación que dirige la Policía Judicial de la Policía Local.

"De ánimo está mejor"

De inmediato fue trasladada hasta el centro hospitalario, donde al día siguiente le dieron el alta para que continuara con la recuperación en su domicilio. "De ánimo está mejor porque ese día no podía ni hablar. Aún sigue comiendo puré y nos dijeron que la mandíbula se soldará sola con el reposo", cuenta la nieta, quien respira aliviada porque el percance podría haber tenido unas consecuencias fatales. "Hay abuelos que mueren con el atropello de patinetes, pero ella ha tenido un buen pronóstico", sostiene.

En cualquier caso sus esfuerzos se centran en dar con el paradero de este joven, de ahí que haya difundido el mensaje a través de las redes sociales para facilitar esta labor. "Dejó sin conocimiento a una mujer de 84 años y se fue", insiste la nieta sobre la gravedad de los hechos.