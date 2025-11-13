Condenado a 3 años y 10 meses de cárcel el conductor que mató al joven futbolista Luismi

Víctor Gil Hernández, el vecino de La Zaida que segó vilmente la vida del joven futbolista Luismi en la N-232, ha sido condenado a 4 años, 2 meses y 15 días de cárcel. Así lo recoge la profusa sentencia que acaba de firmar la titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza contra este conductor, quien aquella noche de niebla del 8 de diciembre de 2022 se lanzó ebrio (0,75mg/l) y drogado a la carretera con un desafío absoluto a todas las normas de circulación. Son 3 años y 10 meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y 4 meses y 15 días de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave, ya que también resultó herido el ocupante de otro vehículo.

La sentencia también recoge otras medidas accesorias como la retirada del carnet de conducir durante 9 años y el pago de una indemnización de unos 42.000 euros que se suman a los 200.000 euros ya abonados por la aseguradora AXA a los familiares de Luismi, representados por el penalista Enrique Trebolle. El fallo, eso sí, no es firme y todavía se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

“El acusado, con merma de sus facultades, desafió absoluta y prácticamente, contraviniéndolas superlativamente, se podría decir que todas las normas de circulación y precautorias que imponían las circunstancias espacio-temporales y climatológicas del momento”, expone la jueza en la sentencia sobre la actitud de Víctor Gil Hernández, defendido por la abogada Carmen Sánchez Herrero. “Lo cierto es que las condiciones tan intensas que concurrían juntas en aquel fatídico momento (niebla densa, noche

cerrada, ausencia de iluminación artificial y suelo mojado), y que individualmente consideradas ya imponen la prudencia, no es que desaconsejaran la maniobra de adelantamiento -y no de un vehículo, sino de varios en hilera-, sino que imponían diametralmente lo contrario”, abunda la jueza en la sentencia.

(La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia).