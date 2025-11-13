Condenado el expresidente del Campo de Cariñena por prevaricación

Quien fuera presidente de la comarca Campo de Cariñena, el por entonces socialista José Luis Ansón Gómez, no podrá desempeñar un empleo o cargo público en los próximos nueve años. Así lo acaba de dictaminar la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza tras condenar a Ansón por un delito de prevaricación, ya que el 1 de octubre de 2021 suspendió de funciones a su secretario comarcal a sabiendas de que no tenía competencias para adoptar esta decisión. Tanto es así que la Justicia y la Administración le advirtieron entonces de la irregularidad que había cometido pero ese mismo mes, el 28 de octubre de 2021, volvió a suspenderle de funciones en una segunda ocasión.

"Actuó con pleno conocimiento de que carecía manifiestamente de competencia para adoptar el acuerdo y con el ánimo de hacer efectiva a toda costa su inicial intención de evitar que Ismael (el perjudicado) se reincorporase a su puesto de secretario titular", recoge la sentencia que firma el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín. Y es que Ismael regresaba de comisión de servicio cuando el 1 de octubre de 2021 tomó posesión de su plaza como secretario en la comarca Campo de Cariñena. Ese mismo día, de hecho, se le notificó que quedaba suspendido de funciones.

Delito de prevaricación

A Ismael, "literalmente", se le impidió el acceso a la sede comarcal y en los días siguientes continuó desplazándose hasta su puesto de trabajo en el ejercicio de sus funciones. Hasta el 8 de noviembre no pudo acceder a su despacho. Pero allí no había ni ordenador. "Era desolador, aquello parecía el despacho de 'Cuéntame' porque seguía igual que cuando lo dejé en 2019. Era una foto fija de cuando lo dejé, como si no lo hubiera ocupado nadie, me parece que había un boli", relató el perjudicado, cuyas manifestaciones ratificaron los guardias civiles que fueron testigos de las prohibiciones de acceso. "Nos dijeron que actuaban en delegación del presidente de la Comarca", confirmó uno de los agentes.

El expresidente de la comarca Campo de Cariñena, José Luis Ansón Gómez, a la entrada al juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. / JAIME GALINDO

Ansón, que declaró en último lugar en el juicio celebrado el pasado 3 de noviembre, se excusó alegando que no tenía "ni idea" de Derecho. Y defendió que había intentado salvaguardar las pruebas de una denuncia contra el pejudicado, aunque dicho procedimiento fuera archivado. Así que el tirón de orejas de la Sala ha sido tremendo. "No podemos acoger como exculpación sus alegaciones sobre no saber nada Derecho y sobre carecer de formación universitaria. El hecho de no tener una formación jurídica especialidad no puede convertirse en una patente de corso para quien ejerce una responsabilidad pública", argumentan los magistrados.

Se trata de la misma petición de condena que había solicitado el ministerio fiscal. El fallo no es firme y todavía puede recurrise ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Hace un año, el Tribunal Supremo confirmó contra condena contra Ansón por coaccionar a un cosnejero comarcal para salvar una moción de censura en su contra.